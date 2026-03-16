Cuba

Apagón en todo Cuba hoy lunes: se agrava crisis energética en la isla

Autoridades de Cuba informaron que este lunes 16 de marzo de 2026 la isla sufrió una “desconexión total”

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Por:N+ Univision y AP
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Video "¡Queremos comida!": en aumento las protestas en Cuba mientras Trump habla de acuerdo

Autoridades de Cuba confirmaron que este lunes 16 de marzo 2025 la isla sufrió un apagón total, lo cual confirma que se agrava la crisis energética, luego del bloqueo de Estados Unidos.

El 29 de enero de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles extraordinarios a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

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A principios de febrero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la isla podría colapsar ante la falta de combustible para atender las necesidades básicas de los cubanos.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el apagón en Cuba?

El Ministerio de Energía y Minas señaló el X una «desconexión total» del sistema eléctrico del país y afirmó que está investigando el caso.

Más información en breve

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