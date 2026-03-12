Noticias

México aclara si hay notificaciones para suspender eventos por Mundial 2026: ¿Hay seguridad suficiente?

La presidenta de México aclaró que pasará con los eventos del Mundial de Futbol 2026




N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Marcel Ruiz sale lesionado y hay duda otra vez en Selección Mexicana rumbo al Mundial y el Toluca

Durante la Mañanera del Pueblo, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró si hay notificaciones para suspender eventos por el Mundial de Futbol 2026; en N+ Univision te compartimos qué dijo sobre la seguridad.

Según detalló, las reuniones de coordinación y preparación siguen desarrollándose y no existe ninguna indicación oficial para cancelar eventos relacionados con el Mundial.

No tenemos ninguna notificación de que se vaya suspender nada, sigue marchando todo, siguen las reuniones, todo normal, sin ningún problema, entonces, se va a desarrollar el Mundial.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Su aclaración se dio porque fue cuestionada sobre lo que acontece en la guerra en Irán y enfatizó que no existe algún riesgo de ataque. Compartió que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le planteó hacer un comunicado llamando a la paz y para que haya una solución diplomática.

En ese sentido, destacó que le confirmó, ya que buscar la paz es la postura de México; señaló que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, no solo afecta a Medio Oriente, sino a todo el mundo.


En breve más información.

Video Video: Captan destrucción de aviones iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses


