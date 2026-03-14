Noticias La historia real que inspiró “El agente secreto”, la película nominada al Oscar 2026 “El agente secreto” se ha convertido en una de las producciones más comentadas rumbo a los Premios Oscar 2026. Más allá de su narrativa, la cinta toma inspiración en hechos históricos ocurridos durante uno de los periodos más complejos de Brasil.



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“El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se ha convertido en una de las producciones más comentadas rumbo a los Premios Oscar 2026.

Más allá de su narrativa como thriller político ambientado en Brasil, la cinta toma inspiración en hechos históricos ocurridos durante uno de los periodos más complejos del país.

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¿Cuál es la historia que inspiró a “El agente secreto

”?

La película, que cuenta con cuatro nominaciones a la premiación de la Academia, construye su trama a partir de experiencias reales que marcaron a miles de personas durante la década de 1970.

Aunque la historia mezcla elementos de ficción, su base se encuentra en el contexto político y social de aquella época. En N+ Univision te contamos la historia detrás de “El Agente Secreto”.

Un contexto marcado por la dictadura militar

La trama se sitúa en 1977, cuando Brasil aún se encontraba bajo una dictadura militar caracterizada por una fuerte represión política. Durante esos años se registraron persecuciones, torturas y desapariciones forzadas, además de la creación de centros de detención que intensificaron el control del régimen sobre la sociedad.

En ese momento, el país era gobernado por el presidente Ernesto Geisel, quien enfrentaba un escenario de creciente inconformidad social. Manifestaciones, marchas y protestas comenzaban a multiplicarse, mientras diferentes facciones militares mantenían tensiones dentro del propio gobierno.

Ese mismo año también ocurrieron otros episodios que marcaron el contexto político del país. Brasil canceló su tratado de asistencia militar con Estados Unidos y surgió el llamado caso de Colares, un misterioso episodio en el que se investigaron luces en el cielo que algunos atribuyeron a supuestos objetos voladores no identificados.

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Memoria que conecta pasado y presente

Aunque la historia de “El agente secreto” gira en torno a Marcelo, un personaje ficticio creado por Kleber Mendonça Filho, se inspira en la experiencia de muchas personas que, durante la dictadura, fueron consideradas enemigas del Estado. En distintos casos, esto implicó abandonar sus hogares, vivir en clandestinidad o incluso adoptar identidades diferentes para mantenerse a salvo.

La película muestra cómo estas circunstancias transformaron la vida de quienes debieron esconderse o separarse de sus familias para evitar la persecución.

Además del contexto histórico, la narrativa también refleja la solidaridad y el apoyo entre quienes vivieron ese periodo. Personajes que brindan refugio o ayudan a encontrar rutas de escape muestran cómo, incluso en tiempos de represión, surgieron redes de apoyo entre la población.

La historia también introduce un salto temporal que conecta los acontecimientos de los años setenta con el presente, planteando la importancia de preservar la memoria de ese periodo.

El domingo 15 de marzo de 2026 se anunciarán los ganadores de los Premios Oscar 2026, donde “ El agente secreto” compite en categorías como Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Actor y Mejor Dirección de Casting.

JICM