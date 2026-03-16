Noticias

Alianza México con DEA: Administrador Cole y García Harfuch abordan cooperación contra narcotráfico y tráfico de armas

México y la DEA abordan temas para cooperación transfronteriza contra el narcotráfico

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Sheinbaum responde a Trump: México no permitirá entrada de tropas estadounidenses

Este 16 de marzo de 2026, Terry Cole, administrador de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, sostuvo una reunión estratégica en Washington D.C. con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El encuentro tuvo como objetivo principal consolidar una colaboración transfronteriza más estrecha para combatir el narcotráfico y garantizar comunidades más seguras en ambos lados de la frontera.

PUBLICIDAD

Más sobre México

Aumentan las solicitudes de nacionalidad mexicana en EEUU durante 2025
3 mins

Aumentan las solicitudes de nacionalidad mexicana en EEUU durante 2025

América Latina
Calendario de pagos para adultos mayores: ¿A quiénes les pagan en la Tarjeta Bienestar mañana jueves?
1 mins

Calendario de pagos para adultos mayores: ¿A quiénes les pagan en la Tarjeta Bienestar mañana jueves?

América Latina
Kimberly Joselin y Karol Toledo: desapariciones de estudiantes de la UAEM estremecen a México
3 mins

Kimberly Joselin y Karol Toledo: desapariciones de estudiantes de la UAEM estremecen a México

América Latina
Pánico en hospital de Cancún, México: Video muestra cuando rata salta cerca de recién nacido
2 mins

Pánico en hospital de Cancún, México: Video muestra cuando rata salta cerca de recién nacido

América Latina
No hay mexicanos entre las víctimas por ataques en Medio Oriente: Cancillería de México
2 mins

No hay mexicanos entre las víctimas por ataques en Medio Oriente: Cancillería de México

América Latina
Sheinbaum Habla Sobre el Conflicto de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Sheinbaum Habla Sobre el Conflicto de EEUU e Israel contra Irán

América Latina
Este es el narcocorrido sobre "El Mencho" que está prohibido en México y que cantó un excandidato mexicano
2 mins

Este es el narcocorrido sobre "El Mencho" que está prohibido en México y que cantó un excandidato mexicano

América Latina
Presidenta de México envía mensaje a turistas que irán por el Mundial de Futbol 2026: Esto dijo
1 mins

Presidenta de México envía mensaje a turistas que irán por el Mundial de Futbol 2026: Esto dijo

América Latina
Muerte de “El Mencho” desató 252 bloqueos en 20 estados, reporta el Gobierno de México
3 mins

Muerte de “El Mencho” desató 252 bloqueos en 20 estados, reporta el Gobierno de México

América Latina
Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”
2 mins

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

América Latina

Durante la reunión, García Harfuch, quien asistió en representación del Gabinete de Seguridad de México, enfatizó la importancia de detener el tráfico de armas hacia territorio mexicano y lograr detenciones relevantes que permitan disminuir los índices de violencia en el país.

Esta visita responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado la importancia de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

Resultados esperados

Por su parte, la DEA destacó que el diálogo con el funcionario mexicano se centró en la creación de entornos más seguros mediante el apoyo mutuo. Este acercamiento ocurre en un marco de respeto a la soberanía nacional, un punto que la presidenta Sheinbaum ha defendido como prioridad en la relación bilateral con el vecino del norte.

La mandataria mexicana reiteró que, aunque pueden existir momentos de desacuerdo, la prioridad de su administración es mantener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, basada en la confianza y el respeto a la autodeterminación de cada nación. Con este encuentro, ambos países buscan pasar de la retórica a la acción conjunta para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a la región.

Video El Papel del Consumo en la Crisis de Drogas

FBPT

Relacionados:
NoticiasSeguridad

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX