Noticias Alianza México con DEA: Administrador Cole y García Harfuch abordan cooperación contra narcotráfico y tráfico de armas México y la DEA abordan temas para cooperación transfronteriza contra el narcotráfico

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Este 16 de marzo de 2026, Terry Cole, administrador de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, sostuvo una reunión estratégica en Washington D.C. con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El encuentro tuvo como objetivo principal consolidar una colaboración transfronteriza más estrecha para combatir el narcotráfico y garantizar comunidades más seguras en ambos lados de la frontera.

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Durante la reunión, García Harfuch, quien asistió en representación del Gabinete de Seguridad de México, enfatizó la importancia de detener el tráfico de armas hacia territorio mexicano y lograr detenciones relevantes que permitan disminuir los índices de violencia en el país.

Esta visita responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado la importancia de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

Resultados esperados

Por su parte, la DEA destacó que el diálogo con el funcionario mexicano se centró en la creación de entornos más seguros mediante el apoyo mutuo. Este acercamiento ocurre en un marco de respeto a la soberanía nacional, un punto que la presidenta Sheinbaum ha defendido como prioridad en la relación bilateral con el vecino del norte.

La mandataria mexicana reiteró que, aunque pueden existir momentos de desacuerdo, la prioridad de su administración es mantener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, basada en la confianza y el respeto a la autodeterminación de cada nación. Con este encuentro, ambos países buscan pasar de la retórica a la acción conjunta para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a la región.

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