Detenido México confirma captura de Samuel Ramírez Jr., de los más buscados del FBI: ¿De cuánto era la recompensa que ofrecían? Las autoridades mexicanas señalaron que Samuel Ramírez Jr. era uno de los más buscados por el FBI; esto informaron sobre el detenido

Las autoridades de México confirmaron hoy, 12 de marzo de 2026, la captura de Samuel Ramírez Jr, de los más buscados por el FBI, en N+ Univision te compartimos de cuánto era la recompensa que ofrecían.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la captura de Samuel se realizó en una operación internacional conjunta en el municipio de Culiacán, Sinaloa. En el trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Migración participaron elementos de la Secretaría de Marina, Defensa, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

En su ficha de búsqueda, las autoridades de Estados Unidos difundieron una imagen de 2023, y describieron que tiene un tatuaje en el antebrazo derecho y en la muñeca. También, detallaron algunos datos personales como su fecha de nacimiento, el 17 de abril de 1992, es de nacionalidad americana, originario de California.

¿De cuánto era la recompensa por Samuel Ramírez Jr.?

El FBI ofrecía hasta un millón de dólares por información que permitiera localizar y detener a Ramírez Jr., quien era considerado armado y peligroso por las autoridades estadounidenses.

La recompensa formaba parte de la estrategia del buró para ubicar a personas incluidas en su lista de fugitivos prioritarios. Según la ficha de búsqueda difundida por el FBI, Samuel Ramírez Jr. es señalado por su presunta participación en un tiroteo que ocurrió el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, en Federal Way, Washington.

En ese ataque murieron dos mujeres y una tercera persona resultó herida. Tras el hecho, el sospechoso presuntamente huyó del estado de Washington.

El Tribunal Superior del Condado de King emitió una orden de arresto el 24 de mayo de 2023, lo acusó de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado e intento de homicidio en primer grado. Posteriormente, en noviembre de 2025, se emitió una orden federal por fuga ilegal para evadir el enjuiciamiento.

