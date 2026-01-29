Donald Trump

Trump habla con Sheinbaum hoy: Detalles de la llamada entre presidentes de Estados Unidos y México

Los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum tuvieron una llamada telefónica este jueves 29 de enero de 2026

Video Hay coordinación y colaboración: Claudia Sheinbaum en llamada con Donald Trump

El Presidente Donald Trump habló hoy, jueves 29 de enero de 2026, con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo y aquí en N+ Univision te traemos detalles de la llamada entre los presidentes de Estados Unidos y México.

Cabe señalar que el pasado 12 de enero de 2026, Trump y Sheinbaum tuvieron una llamada que duró alrededor de 15 minutos y en la que abordaron diversos temas, como narcotráfico y comercio.

¿De qué hablaron Trump y Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el miércoles 28 de enero de 2026 que su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se retrasaría, ante lo cual surgió la duda sobre si tendría una llamada con Donald Trump.

La mañana de este jueves, publicó en su cuenta oficial de X que la conversación con Trump fue cordial y productiva. También, precisó que continuarán con el avance de temas comerciales, así como con la relación entre ambos países.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.


La titular del Ejecutivo Federal de igual forma hizo énfasis en que seguirán trabajando de forma conjunta y que saludó a Melania, esposa del presidente.

Por su parte, en su Mañanera del Pueblo compartió que la conversación duró alrededor de 40 minutos, reiteró que el presidente estadounidense fue agradable y cordial.


Más información en breve.


