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Jair Bolsonaro, a terapia intensiva: ¿Qué le pasó al expresidente de Brasil?

El exmandatario presentó un malestar de salud mientras permanecía en su celda dentro del Complejo Penitenciario de la Papuda, en Brasilia

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Jair Bolsonaro empieza a cumplir su condena a prisión en Brasil: resumen de las noticias del día

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años , ingresó a terapia intensiva este viernes 13 de marzo de 2026, lo que generó preocupación entre sus simpatizantes en distintos países.

¿Qué le pasó a Jair Bolsonaro?

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De acuerdo con reportes iniciales, el exmandatario presentó un malestar de salud mientras permanecía en su celda dentro del Complejo Penitenciario de la Papuda, en Brasilia.

Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado, ingresó formalmente en prisión en noviembre de 2025 para cumplir una condena de 27 años y tres meses. Aunque inicialmente se encontraba bajo arresto domiciliario, su traslado a una celda se aceleró tras detectarse un intento de fuga.

De acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el exmandatario fue trasladado de emergencia desde la cárcel a un hospital después de manifestar que se sentía mal.

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Diagnóstico médico

Horas más tarde se dio a conocer la causa de su estado de salud. El boletín médico del hospital informó que Bolsonaro ingresó a terapia intensiva tras presentar fiebre alta, caída en la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

El parte médico del hospital Hospital DF Star, compartido en redes sociales por su esposa, Michelle Bolsonaro, confirmó que el expresidente fue diagnosticado con bronconeumonía.

Según el informe, actualmente recibe antibióticos por vía intravenosa para tratar una bronconeumonía bacteriana bilateral detectada en los exámenes realizados tras su ingreso.

¿Qué es bronconeumonía?

La bronconeumonía es un tipo de neumonía que provoca inflamación en los alvéolos pulmonares, de acuerdo con el Centro Médico Respira.

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En la mayoría de los casos es causada por bacterias que pueden transmitirse con facilidad a través de gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Riesgos de salud para Bolsonaro

Entre los principales factores de riesgo se encuentra la edad.

Las personas mayores de 65 años y los niños menores de dos años tienen mayor probabilidad de desarrollar esta infección respiratoria y de presentar síntomas más intensos, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones.

JICM

Video Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado
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