Cuba

Trump amenaza con sanciones a los países que vendan petróleo a Cuba

El presidente Donald Trump amenazó con imponer sanciones a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, al cosiderar que sus acciones representan una amenaza a la seguridad nacional de EEUU.

Univision picture
Video Pemex suspende envíos de petróleo a Cuba en enero ante presiones de Estados Unidos: Especialista

El presidente Donald Trump amenazó con imponer sanciones a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, al considerar que sus políticas y prácticas constituyen una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de este país.

Información en desarrollo...

Cuba

