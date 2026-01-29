Trump amenaza con sanciones a los países que vendan petróleo a Cuba
Video Pemex suspende envíos de petróleo a Cuba en enero ante presiones de Estados Unidos: Especialista
El presidente Donald Trump amenazó con imponer sanciones a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, al considerar que sus políticas y prácticas constituyen una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de este país.
Información en desarrollo...
