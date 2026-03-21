América Latina La tormentosa relación de Gustavo Petro con EEUU Gustavo Petro enfrenta nuevas tensiones con Estados Unidos tras reportes de investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y su designación como “objetivo prioritario” de la DEA, en medio de un deterioro diplomático con la administración de Donald Trump.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra bajo la mira de Estados Unidos. Según la agencia The Associated Press, el mandatario fue designado como “objetivo prioritario” de la Administración para el Control de Drogas (DEA), mientras que fiscales federales de Nueva York lo investigarían por presuntos nexos con el narcotráfico.

En un mensaje defensivo, Petro declaró a través de la red social X que en Colombia no existe ninguna investigación en su contra debido a que nunca ha hablado con ningún narcotraficante, y negó que alguna vez haya recibido financiamiento del narcotráfico para sus campañas políticas.

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Sin embargo, esta no es la primera vez que Estados Unidos pone en la mira a Gustavo Petro. Desde 2025, se ha venido generando una relación deteriorada con Washington, durante el primer año de la administración de Donald Trump.

Petro bajo la mira del Departamento del Tesoro

El pasado 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Gustavo Petro y su red de apoyo compuesta por su esposa Verónica Alcocer; a su hijo, Nicolás Petro Burgos, y a Armando Benedetti, colaborador cercano del presidente latinoamericano.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó entonces que el mandatario colombiano “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”. En ese sentido, denunció que desde que el presidente izquierdista llegó al poder, en 2022, presuntamente la producción de cocaína en el país se disparó a niveles históricos, llegando a las calles de Estados Unidos.

Ante la sanción, Estados Unidos bloqueó todos los bienes e intereses patrimoniales de Gustavo Petro, su esposa, hijo y su colaborador; así como las propiedades de las que sean propietarios al menos en un 50%.

Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por y para el presidente colombiano y su red de apoyo, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Imagen Getty Images

Pérdida de la visa

En otro episodio de tensiones, el pasado 27 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de EEUU revocó la visa del presidente Petro luego de participar en una protesta en Nueva York pro Palestina, en donde supuestamente había instado a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.

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El Departamento de Estado acusó al mandatario de "acciones incendiarias" y de incitar a los soldados estadounidenses a “desobedecer órdenes e incitar a la violencia", declaró el Departamento de Estado en X.

El pasado 17 de marzo, el izquierdista señaló que el gobierno estadounidense le había devuelto su visa la cual contaba con fecha de vigencia hasta agosto de este año en que termina su mandato: “Después realmente no necesito visa”, declaró en X.

Sin embargo, el pasado 3 de febrero de este año, Gustavo Petro viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, en donde sostuvieron un encuentro en medio de fuertes tensiones entre ambos mandatarios.

De acuerdo con CNN, Petro llegó a Washington el lunes 2 de febrero con una visa especial, debido a que su documento había sido revocado en septiembre por el Departamento de Estado.

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La tensa relación entre Trump y Petro

La relación entre Donald Trump y Gustavo Petro se ha caracterizado por una escalada de tensiones, principalmente por la política antidrogas, migración y acciones militares en la región. El punto de quiebre inicial se dio cuando Colombia rechazó vuelos con migrantes deportados, lo que provocó amenazas arancelarias desde Washington y abrió un ciclo de choques diplomáticos cada vez más directos.

Trump ha sido especialmente duro en sus declaraciones públicas contra Petro, a quien ha acusado reiteradamente de estar vinculado al narco. En distintos momentos lo ha calificado como “líder del narcotráfico”, incluso sugiriendo posibles acciones directas contra Colombia si no se reduce la producción de droga.

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Por su parte, Petro ha respondido con un tono igualmente confrontativo, negando cualquier vínculo con el narcotráfico y acusando a Trump de promover políticas intervencionistas en América Latina.

En medio de esta confrontación, ambos líderes han alternado momentos de máxima tensión con intentos de distensión, como una reunión en la Casa Blanca en 2026 que buscó recomponer la relación bilateral. Sin embargo, los recientes señalamientos de Trump y las presuntas investigaciones en Estados Unidos han vuelto a tensar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

¿De qué acusan a Gustavo Petro?

Las agencias internacionales Associated Press y The New York Times han informado sobre una serie de presuntas investigaciones en curso en Estados Unidos que mencionan al presidente Gustavo Petro, sin cargos formales hasta ahora. Según estos reportes, fiscales federales en Nueva York, junto con la DEA, analizan posibles vínculos indirectos del mandatario con redes de narcotráfico.

De acuerdo con lo publicado por The New York Times, las pesquisas se centran en supuestas reuniones con narcotraficantes y en la posibilidad de que recursos ilícitos hayan financiado su campaña presidencial de 2022. Las investigaciones, lideradas por fiscalías en Manhattan y Brooklyn, también buscan determinar si hubo aportaciones del crimen organizado a cambio de beneficios.

Por su parte, AP reportó que la DEA habría catalogado a Petro como un “objetivo prioritario” dentro de estas indagaciones, que incluyen presuntos contactos con organizaciones criminales y versiones de posibles acuerdos con traficantes en el marco de su política de “paz total”.

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Tanto Petro como el gobierno colombiano han rechazado categóricamente los señalamientos, calificándolos de infundados y políticamente motivados.

Video “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”: Gustavo Petro, presidente de Colombia

¿Qué respondió Petro?

Gustavo Petro rechazó los señalamientos, así como supuestas conversaciones con narcotraficantes, además dijo que como opositor puso en riesgo su vida para denunciar los vínculos entre el crimen y los políticos en el Congreso de la República, gobiernos locales y nacionales.

Asimismo, afirmó que en sus campañas políticas no aceptó donaciones ni de banqueros ni de narcotraficantes, por lo que rechazó que su campaña presidencial haya sido financiada por el crimen, como se señala en las supuestas investigaciones en su contra.

Como bien sabe @elespectador en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exikio… https://t.co/U4J0etQB5T — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

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