Noticias DEA nombra a Gustavo Petro “objetivo prioritario” y fiscales de EEUU lo investigan ¿Qué significa ser "objetivo prioritario" y cuáles son las razones por las que el presidente de Colombia lo es?

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Este viernes 20 de marzo del 2026, el presidente de Colombia , Gustavo Petro, fue designado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA, por sus siglas en inglés), al mismo tiempo que fiscales federales de Nueva York lo investigan por presuntos vínculos con narcotraficantes.

Petro ha negado las acusaciones de narcotráfico, después de que el presidente de Estados Unidos lo señalara como “líder ilegal de drogas” y que el Departamento de Comercio lo sancionara por “presuntos vínculos”.

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¿Qué significa ser “objetivo prioritario”?

La etiqueta “ objetivo prioritario” es para las personas que son sospechosas por la DEA y que consideran que tienen un impacto en el comercio de drogas.

De acuerdo con los registros de la DEA, el presidente de Colombia ha aparecido en varias ocasiones desde el 2022 y los “presuntos 2022. Los “presuntos delitos” incluyen tratos con carteles de la región en un plan para aprovechar la “paz total” para beneficiar a miembros de organizaciones delictivas. También se señala que estos carteles ayudaron en su campaña presidencial. Al igual que hay registros referentes al contrabando de cocaína y fentanilo por los puertos colombianos.

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Investigación por parte de los fiscales de Nueva York

Según dos personas bajo condición de anonimato que hablaron con The Associated Press, dijeron que fiscales federales en Nueva York investigan al presidente de Colombia por “presuntos vínculos con el narco”.

En estos meses han estado interrogando a narcotraficantes sobre vínculos con Petro y, según sus representantes del presidente, han solicitado sobornos para bloquear la extradición a Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce si lo han implicado en algún delito.

El mandatario colombiano ha dicho que su gobierno apunta a los principales carteles y que continúa con su enfoque indulgente y social para los campesinos que cultivan la coca.

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