América Latina Escándalo en Colombia: fiesta clandestina en cárcel de Itagüí revive los fantasmas de la era de Pablo Escobar Una lujosa fiesta en la cárcel de Itagüí desató indignación en Colombia, evocando los excesos de la época de Pablo Escobar y generando consecuencias políticas y judiciales.

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Un nuevo escándalo sacude a Colombia tras la revelación de una ostentosa fiesta al interior del Centro Penitenciario La Paz, ubicado en el municipio de Itagüí, que ha generado indignación nacional y ha sido comparada con los excesos de la época del narcotraficante Pablo Escobar.

Las imágenes difundidas muestran a cabecillas de bandas que delinquen en el Valle de Aburrá, algunos de ellos vinculados a procesos de diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro en el proceso de paz.

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Se trató de una fiesta vallenata, una celebración con música en vivo, bebidas, comida y hasta artistas reconocidos. Entre ellos, el cantante vallenato Nelson Velásquez, cuya presencia elevó aún más la polémica.

Se conocen nuevos detalles del escándalo por cuenta de una fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, en la que participaron cabecillas de bandas que delinquen en el Valle de Aburrá. El Gobierno suspendió la mesa de diálogos urbanos con ellos. Esto se sabe.



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El evento habría costado cerca de 500 millones de pesos, incluyendo logística, catering y pagos a los artistas, según una denuncia impulsada por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien cuestionó cómo fue posible la realización de un evento de estas características dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia rechazaron lo ocurrido, ordenaron el relevo de directivos del penal La Paz y anunciaron que se abrieron investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios.

Polémica congela acuerdo de paz de Petro

El episodio no solo ha generado rechazo ciudadano, también ha tenido repercusiones políticas. El Gobierno colombiano decidió suspender temporalmente la mesa de diálogo con estructuras criminales del Valle de Aburrá, uno de los pilares de la política de “Paz Total”.

Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido la comparación histórica. Líderes políticos, como el gobernador de Antioquia, señalaron que este tipo de celebraciones recuerdan a las fiestas organizadas por Pablo Escobar en la cárcel de La Catedral en los años noventa, un símbolo de la debilidad institucional frente al crimen organizado.

Y es que el que criminales de alto perfil puedan organizar eventos de lujo mientras cumplen condenas ha despertado cuestionamientos sobre privilegios, corrupción y control interno en las cárceles.

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Figuras como Yazid Vaquero han advertido que este episodio afecta la credibilidad de los procesos de negociación con grupos ilegales, al proyectar una imagen de permisividad institucional.