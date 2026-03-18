América Latina ¿Cubanos al rescate? Estos son los puntos clave de las medidas económicas anunciadas por Cuba La República de Cuba dará un giro de 180 grados a su estrategia económica, ante la dura crisis que atraviesa la isla y que se ha recrudecido en las últimas semanas. Ahora el gobierno cubano se abrió a que extranjeros y cubanos en el exterior inviertan en el país e impulsen su economía.

Video Cuba sufre apagón general

La República de Cuba dará un vuelco a su estrategía económica, ante la dura crisis que atraviesa la isla desde hace décadas y que se ha recrudecido en las últimas semanas, tras las amenazas de Washington D.C para impedir que economías extranjeras envíen insumos como petróleo a La Habana.

Se trata de una estrategia de nuevas medidas económicas para atraer inversión extranjera e impulsar la economía del país, ante la asfixia comercial que está dejando sin insumos y sin energía a la población cubana.

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El viceprimer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga anunció que estas nuevas disposiciones buscan crear condiciones para que los cubanos exiliados puedan involucrarse en las actividades económicas dentro de la Isla.

En una entrevista con el medio digital Cuba Debate, el funcionario detalló cómo estas nuevas medidas tienen el objetivo de ampliar la participación de los cubanos residentes en el exterior, desde su participación en negocios privados, proyectos productivos y el sistema financiero de La Habana.

Apertura a la inversión de cubanos en el exterior

Esta estrategia incluye la posibilidad de ser propietarios, socios o inversionistas en emprendimientos nacionales.

La iniciativa representa un giro importante, ya que anteriormente estos ciudadanos enfrentaban limitaciones legales para participar en la economía interna. Con este paso, el Estado reconoce el potencial financiero del grupo de cubanos que ha crecido considerablemente en los últimos años.

Además, se prevé que estos inversionistas puedan participar en sectores estratégicos:

Agricultura

Industria

Servicios

Esto con el objetivo de aumentar la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones. Además el gobierno también plantea facilitar los procesos administrativos y legales para estas inversiones, reduciendo trabas burocráticas que históricamente han desincentivando el capital extranjero y nacional.





Con las nuevas medidas, los cubanos residentes en el exterior podrán:

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Generar una asociación con empresas privadas y cooperativas al amparo de la Ley de Inversión Extranjera.

Ser socios o dueños de empresas privadas, dentro del marco de condición migratoria de "inversores y de negocios" que establece la vigente Ley de Migración.

Participar en las diferentes modalidades financieras previstas en la legislación vigente. A ese fin se les expedirá licencia del Banco Central de Cuba.

Obtener licencias para participar como proveedores de servicios de activos virtuales

Abrir cuentas en divisas en bancos nacionales

Invertir en fondos de inversión administrados por una institución financiera

Crear fondo con destino a proyectos de cooperación internacional con alcance local o nacional.

Las nuevas formas de alianzas económicas en Cuba

Otro eje clave de las medidas es la ampliación de las formas de gestión empresarial, incluyendo la creación de empresas mixtas entre el sector estatal y actores privados, tanto dentro como fuera del país.

Estas sociedades contarán con mayor autonomía y podrán operar con más flexibilidad, incluyendo la capacidad de importar y exportar directamente, lo que podría mejorar la eficiencia económica.

El objetivo es modernizar el modelo económico cubano sin abandonar su estructura estatal, permitiendo una mayor interacción con el mercado y fomentando la productividad.

Asimismo, se busca incentivar el uso de financiamiento externo y promover encadenamientos productivos entre distintos actores económicos, lo cual podría fortalecer el tejido empresarial de la isla.

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Las autoridades también han señalado la importancia de generar confianza en los inversionistas, garantizando mayor seguridad jurídica y transparencia en las operaciones económicas.

Estas reformas ocurren en paralelo a una crisis energética persistente que ha afectado seriamente la actividad económica y la vida cotidiana, lo que añade urgencia a la implementación de soluciones estructurales.

EEUU no ve con buenos ojos las medidas

Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que las medidas que adoptará La Habana son insuficientes, debido a que su sistema económico no funciona y deben poner a nueva gente a cargo.

🚨 Marco Rubio advierte que los cambios en Cuba no son suficientes



El secretario de Estado de EU insiste en que la isla necesita nuevos liderazgospic.twitter.com/7zI2N4LrDf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 17, 2026