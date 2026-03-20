Cuba

Cuba rechaza que Embajada de EEUU en La Habana tenga acceso a diésel para generadores

En medio del bloqueo que impuso Estados Unidos a Cuba, el gobierno de La Habana rechazó la solicitud de la Embajada estadounidense para importar diésel con la que buscaba alimentar sus propios generadores.

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Por:N+ Univision y AP
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En medio del bloqueo que impuso Estados Unidos a Cuba para que este no sea abastecido con combustible, ahora el gobierno de La Habana rechazó la solicitud de la Embajada estadounidense para importar diésel con la que buscaba alimentar sus generadores.

Dos funcionarios estadounidenses informaron a la agencia Associated Press (AP) que el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel rechazó la solicitud debido a que el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba considerando reducir al personal en la embajada en La Habana debido a la escasez de diésel.

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Los funcionarios, en condición de anonimato, afirmaron que esta medida probablemente provocaría que Estados Unidos exigiera una reducción similar de personal en la embajada cubana en Washington.

De acuerdo con cables diplomáticos consultados por The Washington Post, La Habana calificó la petición como “descarada” debido al bloqueo de combustible impuesto a la isla por la administración de Donald Trump.

Crisis en Cuba ante bloqueo de Trump

Cuba ha sufrido una disminución de sus reservas de petróleo desde que Estados Unidos derrocó al líder venezolano, interrumpiendo así los vitales envíos de crudo desde el país.

Posteriormente, Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba. La isla depende de su propio gas natural, energía solar y petróleo para operar sus centrales termoeléctricas, pero esto no ha sido suficiente para satisfacer la demanda.

Esto ha reducido significativamente las fuentes de suministro de combustible, obligando a Cuba a depender de acuerdos puntuales y a menudo inestables con aliados. La consecuencia ha sido una crisis energética marcada por apagones prolongados y limitaciones en servicios básicos.

En cuanto a los diálogos, las relaciones entre ambos países han pasado por etapas de acercamiento y tensión. Actualmente, los diálogos avanzan de manera limitada y con cautela. Aunque no se ha logrado un levantamiento significativo del bloqueo, se han producido pequeños gestos, como flexibilizaciones parciales en ciertas sanciones. Analistas consideran que el progreso dependerá tanto de factores políticos internos en Estados Unidos como de reformas económicas en Cuba.

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