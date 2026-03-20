Medio Oriente

Reino Unido confirma que EEUU puede usar sus bases para atacar objetivos militares iraníes que amenazan el estrecho de Ormuz

El Reino Unido confirmó este viernes que Estados Unidos puede usar las bases británicas en Medio Oriente para atacar objetivos militares iraníes que estén en posición de amenazar el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, vía esencial para el transporte global de petróleo.

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Por:N+ Univision y AP
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Video El Pentágono moviliza tres buques e infantes para reabrir el paso en el Estrecho de Ormuz

El Reino Unido aprobó este viernes que Estados Unidos pueda usar las bases británicas en Medio Oriente para atacar objetivos militares iraníes que estén en posición de amenzar el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, vía esencial para el transporte global de petróleo.

Una declaración de la oficina del Primer Ministro británico, Keir Starmer, indica que se permitirá que EEUU "utilice bases en el Reino Unido en la autodefensa colectiva de la región", lo que incluye "defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz".

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Gran Bretaña ya había autorizado a Estados Unidos a usar sus bases en la región para operaciones defensivas pocos días después del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, luego de que Teherán empezó a atacar los países del Medio Oriente con misiles y drones, principlamente alrededor del golfo Pérsico.

En virtud de ese acuerdo, las fuerzas armadas estadounidenses podrían utilizar las bases para atacar los misiles y las instalaciones de misiles de Irán.

La declaración se produce después de que el presidente Donald Trump tildara de "cobardes" a los socios de la OTAN por no sumarse directamente a las operaciones para asegurar el estrecho de Ormuz.

La declaración del gobierno británico señala que "el Reino Unido está trabajando estrechamente con socios internacionales para desarrollar un plan viable que salvaguarde el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz".

También se condena "la ampliación de los objetivos de Irán, que ahora incluyen el transporte marítimo internacional", y se resalta que "los ataques imprudentes de Irán, incluso contra buques con bandera iraní y los de nuestros aliados cercanos y socios del Golfo" arriesgan a la región a sumirse en una crisis "aún mayor", así como "agravar el impacto económico que se siente en el Reino Unido y en todo el mundo".

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