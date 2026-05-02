Noticias Elecciones en Perú serán sometidas a auditoría informática tras mínima diferencia en resultados presidenciales La revisión del sistema electoral incluirá expertos nacionales e internacionales, en medio de reclamos y cuestionamientos al conteo de la primera vuelta presidencial

Video Elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori lidera y crecen quejas por fraude ante 93% de actas procesadas

La primera vuelta de las elecciones de Perú será sometida a una auditoría informática, informó este sábado la máxima autoridad electoral, en medio de la cerrada disputa entre dos candidatos para enfrentar a la derechista Keiko Fujimori en el balotaje.

Con más del 97% de los votos escrutados en la elección del 12 de abril, el izquierdista radical Roberto Sánchez, con el 12%, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 11,9%, disputan su paso a la segunda ronda.

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Fujimori se impuso en el primer turno con el 17,12% de los sufragios. La diferencia entre sus dos rivales es de apenas unos 27.500 votos, con ventaja para Sánchez.

La mayoría de las actas que aún faltan por procesar presentan anomalías y están siendo examinadas por los jurados electorales.

En un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que "ha dispuesto fortalecer la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta".

Sin embargo, no precisó los plazos para esa revisión. El Jurado tiene previsto entregar los resultados finales de la primera vuelta el 15 de mayo.

La auditoría contará con el acompañamiento de un comité de expertos independientes, apoyado con especialistas nacionales e internacionales, con el propósito de "reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales", señaló el JNE.

López Aliaga solicitó una nueva elección en Lima, ante los problemas logísticos que impidieron votar, según él, a miles de sus simpatizantes.

El JNE rechazó el pedido y ratificó la fecha del balotaje para el 7 de junio.

El jefe electoral Piero Corvetto renunció el 21 de abril, en medio de una investigación policial por presunta colusión agravada, relacionada con el proceso electoral. Su casa fue allanada días después.