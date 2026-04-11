Elecciones 2026 Perú llega a una histórica jornada electoral con un presidente interino y cuatro candidatos muy conocidos por el pueblo Tras una década de inestabilidad política con un total de 8 mandatarios en diez años; más de 27 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los próximos poderes Ejecutivo y Legislativo.

Video Perú se prepara para elecciones con 35 candidatos y alta fragmentación política

Millones de ciudadanos regresan a las urnas en Perú para participar en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en donde se elegirá a su próximo presidente, senadores y diputados.

Tras una década de inestabilidad política ante el constante cambio de presidentes en Perú, con un total de 8 mandatarios que han dejado el cargo por renuncia, destitución o transición, en esta jornada electoral se elegirá a un presidente y dos vicepresidentes para el periodo 2026 - 2031; además elegirán a 60 senadores y 130 diputados.

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Las horas clave de las Elecciones Generales en Perú

Los locales de votación se abrirán desde las 7 de la mañana a los electores hasta las 5 de la tarde, lo que dará pauta para iniciar con el escrutinio de los votos y así conocer los destinos de la nación andina.

Perú es uno de los países con las leyes electorales más estrictas, pues la inasistencia injustificada a las urnas podría provocar una multa para los electores, que cuenta con un padrón de 27.3 millones de peruanos.

Los primeros resultados oficiales saldrán a la medianoche del domingo, tiempo de Lima, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, a las 5 de la tarde se publicará el primer flash electoral.

📢 #ONPEChequea🔎 | Los efectivos de la @PoliciaPeru y @EjercitoPeru SÍ PODRÁN VOTAR en las Elecciones Generales 2026, pero no lo harán en mesas de votación especiales. pic.twitter.com/8cG7bVjrc2 — ONPE (@ONPE_oficial) April 12, 2026

Récord histórico de candidatos

El electorado peruano deberá decidir entre uno de los 35 candidatos presidenciales que llegan a las urnas este domingo 12 de abril, lo que complica la concentración de votos en una sola candidatura.

Uno de los aspirantes a la Presidencia necesita más del 50% de los votos para resultar electo, pero en caso de que nadie alcance ese nivel de votos, los dos perfiles que concentren el mayor número de sufragios deberán enfrentarse a una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

Según una revisión de encuestas como Ipsos o Datum, ninguno de los candidatos supera el 15% de las preferencias. Sin embargo, perfiles como la derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Ricardo Belmont ocupan los dos primeros puestos con entre el 15 y 10% de las intenciones del voto.

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No obstante, en la carrera resaltan además de Fujimori, de Fuerza Popular, y Belmont, de Partido Cívico Obras; los abanderados Carlos Álvarez, de País para Todos; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Jorge Nieto, de Partido del Buen Gobierno; Roberto Sánchez y Alfonso López Chau.

¿Quiénes podrían ir a una posible segunda vuelta en Perú?

Keiko Fujimori

Hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori es la figura central del llamado fujimorismo contemporáneo y una de las políticas más influyentes del Perú en las últimas dos décadas. Fue primera dama de facto en los años noventa, luego congresista y líder del partido Fuerza Popular, con el que ha disputado tres segundas vueltas presidenciales (2011, 2016 y 2021), perdiendo en cada una.

Su carrera ha estado marcada tanto por su capacidad de movilización electoral y las investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero que finalmente fueron archivadas. Esta es la cuarta vez que Fujimori busca la Presidencia del Perú, manteniéndose como referente de la derecha y del voto conservador peruano.

Los delincuentes ya no vivirán gratis del Estado: tendrán que trabajar. Construiremos penal de máxima seguridad, cerraremos nuestras fronteras y no dudaremos en salir de la Corte IDH si es necesario para proteger a tu familia. pic.twitter.com/VBTBA05Czr — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) March 30, 2026

Ricardo Belmont

Empresario de medios y exalcalde de Lima (1990-1995), Ricardo Belmont es una figura histórica de la política peruana con un perfil populista. Alcanzó notoriedad en la televisión, previo a ingresar a la política, donde construyó una imagen de gestor independiente y crítico.

Tras años alejado de la primera línea, Belmont reapareció en la contienda de 2026 con un discurso anticorrupción y propuestas centradas en infraestructura, logrando crecer en las encuestas en la recta final. Su candidatura combina nostalgia por su gestión municipal con un mensaje dirigido a votantes desencantados del sistema político tradicional.

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Carlos Álvarez

Conocido durante décadas como satirista político en televisión, Carlos Álvarez dio el salto a la política con el partido País para Todos, posicionándose como un “outsider” en la elección de 2026. Su trayectoria mediática le permitió construir reconocimiento nacional, que ha capitalizado con un discurso duro contra la delincuencia, incluyendo propuestas como pena de muerte para sicarios.

En pocas semanas logró escalar en intención de voto, desplazando a políticos tradicionales y convirtiéndose en uno de los principales contendientes, apoyado en un estilo directo y populista que conecta con el malestar ciudadano frente a la inseguridad.

Rafael López Aliaga

Empresario y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga emergió como figura clave de la derecha conservadora peruana en los últimos años. Inició su carrera política como regidor de Lima y ganó notoriedad nacional al quedar tercero en las elecciones presidenciales de 2021.

Posteriormente fue elegido alcalde de Lima en 2022, cargo al que renunció para postular en 2026. Su discurso combina liberalismo económico, conservadurismo social y propuestas de reducción del Estado, posicionándose como uno de los favoritos en las encuestas dentro de un electorado inclinado hacia opciones de derecha.

Crisis política en Perú

La crisis política en Perú ha sido una constante en los últimos años, marcada por una alta inestabilidad y una relación conflictiva entre el poder ejecutivo y el legislativo. Desde 2018, el país ha experimentado una sucesión acelerada de presidentes, lo que refleja una profunda fragmentación política y una débil gobernabilidad.

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El ciclo de inestabilidad se intensificó con las renuncias y destituciones presidenciales. Pedro Pablo Kuczynski dimitió en 2018 en medio de acusaciones de corrupción vinculadas al caso Odebrecht. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso en 2020 bajo cargos de “incapacidad moral”, lo que generó una fuerte reacción social.

Posteriormente, Manuel Merino asumió la presidencia de forma interina, pero renunció pocos días después debido a masivas protestas y denuncias de represión. Francisco Sagasti lideró un gobierno de transición hasta las elecciones de 2021, en las que Pedro Castillo resultó electo en un contexto altamente polarizado.

La crisis se intensificó con el gobierno de Castillo, quien enfrentó múltiples intentos de destitución por parte del Congreso, acusaciones de corrupción y una creciente pérdida de apoyo político. En diciembre de 2022, Castillo intentó disolver el Congreso, lo que fue considerado un autogolpe y derivó en su destitución y detención. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia, pero su gobierno también fue cuestionado por la represión de protestas y la falta de consenso político.

Boluarte fue destituida por el Congreso de la República del Perú en octubre de 2025, al declarar su “permanente incapacidad moral”; le siguió el entonces presidente del Congreso, José Jerí quien estuvo en el cargo apenas unos meses, pues en febrero de 2026 también fue removido de su cargo, desde entonces y hasta la próxima toma de posesión de un presidente electo, se encuentra el congresista José María Balcazar.

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Esta sucesión de conflictos evidencia una crisis estructural en el sistema político peruano, donde la debilidad de las instituciones y la confrontación constante dificultan la estabilidad democrática.