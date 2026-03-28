América Latina

Ecuador lanza operativo “Fuego Letal”: bombardea minería ilegal en frontera con Colombia

El gobierno de Daniel Noboa dispuso el uso de tanques de guerra AMX-13 para atacar la minería ilegal en la frontera norte, en Chical, en un operativo que bautizó como "Fuego Letal".

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Por:N+ Univision
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El Ejército de Ecuador lanzó un nuevo bombardeo en la frontera con Colombia para atacar a la minería ilegal, en una operación militar que bautizaron como “Fuego Letal”.

Con tanques de guerra AMX-13, elementos del Ejército de Ecuador iniciaron un operativo en el sector El Pablo, parroquia Chical, en la segunda ofensiva contra la minería ilegal. La primera había ocurrido días antes en las zonas de Carchi, Imbabura y Esmeraldas.

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En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Ecuador indicó que la explotación ilegal generaba aproximadamente 300 mil dólares diarios para las economías ilegales, lo que representa un daño a la estructura económica de estas actividades por 108 millones de dólares.

Durante la operación, que duró aproximadamente 4 días y permanece activa, elementos del Ejército ecuatoriano bombardearon la zona, destruyendo 50 bocaminas, en busca de debilitar las estructuras dedicadas a esta actividad ilícita.

El bombardeo tuvo el objetivo de neutralizar la capacidad operativa y afectar las estructuras logísticas y productivas de la minería ilegal que opera en la frontera norte, que colinda con Colombia.

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Así fue la operación “Fuerza Letal” en Ecuador

Al estilo estadounidense, la operación “Fuerza Letal” utilizó por primera vez tanques de guerra (AMX-13) en operaciones contra la minería ilegal.

Se ejecutó mediante el empleo de un sistema de armas combinadas, que incluyó tres tanques AMX-13, una sección de morteros de 81 mm con 40 granadas, un helicóptero liviano artillado C3 con munición calibre 0.50, y armamento colectivo con 5,520 cartuchos calibre 7.62 mm, integrando capacidades terrestres y aéreas en una acción de alto impacto.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, bajo la disposición del presidente Daniel Noboa Azín y la conducción del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo.

Colombia denuncia bombardeos

Previamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que su país presuntamente había sido bombardeado desde Ecuador, luego del hallazgo de una bomba en zona fronteriza.

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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó la acusación. Sostuvo que las operaciones militares de su país se han limitado a campamentos de grupos armados dentro de su territorio, por lo que descartó ataques transfronterizos.

TLS

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