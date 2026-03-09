Luiz Inácio Lula da Silva

Lula alerta sobre soberanía ante tensiones globales: "Si no nos preparamos, en cualquier momento nos invaden"

En el marco de la visita oficial del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su preocupación por la seguridad regional tras la reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y el conflicto con Irán.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Lula advirtió que la falta de preparación defensiva vulnera al país: “Si no nos preparamos para defendernos, en cualquier momento nos invaden”, afirmó. Sin mencionar directamente a Donald Trump, el líder brasileño destacó que la invasión al país vecino sienta un "precedente muy peligroso" y subrayó que Brasil debe dejar de depender de terceros para su seguridad. "No necesitamos seguir comprándole a los señores de las armas, podemos producirlas nosotros mismos", señaló, instando a una mayor cooperación en defensa con Sudáfrica.

Desafíos estratégicos y recursos naturales

La postura de Lula surge en un contexto de alta presión regional, donde el gobierno estadounidense dicta términos en Venezuela, amenaza a Cuba y forma una alianza con líderes de la región. Ante esto, el Ejército brasileño ha presentado un plan que requiere una inversión de 450.000 millones de reales ($85.000 millones de dólares) para fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas extranjeras. Finalmente, el presidente brasileño enfatizó un cambio en la política de recursos naturales, específicamente sobre las tierras raras y minerales críticos:

  • Fin del modelo extractivista: Brasil no permitirá la exportación de materias primas sin procesamiento local.
  • Soberanía industrial: Se busca que la transformación de los recursos ocurra dentro del país.
  • Nuevas alianzas: Aunque EE. UU. y la UE muestran interés, Brasil ya ha cerrado acuerdos estratégicos con India y Corea del Sur.

El presidente brasileño reafirmó que, aunque América Latina es una "región de paz" que utiliza tecnología para el desarrollo, el escenario mundial actual obliga a una autosuficiencia defensiva y económica inmediata.

