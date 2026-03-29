América Latina El portaviones emblemático de Estados Unidos, el USS Nimitz, llega a Panamá en su última misión por América Latina El buque, que es el más antiguo de este tipo en servicio de Estados Unidos, llegó a aguas panameñas el sábado 28 de marzo de 2026; se prevé que ahí permanezca hasta el 2 de abril

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El portaaviones USS Nimitz, el buque de este tipo más antiguo en servicio de Estados Unidos, llegó a aguas de Panamá este sábado 28 de marzo de 2026 como parte de una gira por América Latina, en lo que podría ser una de sus últimas misiones antes de su retiro.

La embarcación de propulsión nuclear fue puesta en servicio en 1975, mide más de 330 metros y desplaza cerca de 88 mil toneladas. Estará en aguas panameñas hasta el 2 de abril.

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El buque permanece anclado en mar abierto, mientras que el destructor de misiles USS Gridley que lo acompaña en el recorrido, se encuentra en un puerto de la capital panameña.

Ambas naves forman parte de un despliegue naval que incluye ejercicios y cooperación con fuerzas de la región, en el marco de su última travesía antes de regresar a la costa este de Estados Unidos para su desactivación.

La visita se da en un contexto de tensiones geopolíticas, especialmente entre Estados Unidos y Cuba, tras recientes acciones militares en la región vinculadas a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Además, el despliegue coincide con los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por reforzar su influencia en América Latina mediante alianzas en materia de seguridad y cooperación regional.

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Estos son los otros países latinoamericanos en la ruta del USS Nimitz

Además de su escala en Panamá, el USS Nimitz tiene previsto continuar su recorrido por países de Latinoamérica como Perú, Chile y Brasil, como parte del despliegue militar "Southern Seas 2026". Sin embargo, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente el calendario exacto ni el orden de estas visitas.

La única escala con fechas confirmadas es la de Panamá, donde el portaaviones y el destructor que lo acompaña permanecerán entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2026, según información oficial del Servicio Nacional Aeronaval panameño.

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Tras completar su recorrido por la región, el buque tiene previsto circunnavegar América Latina, cruzar el estrecho de Magallanes y llegar a la costa este de Estados Unidos el 20 de junio de 2026, lo que marca el cierre de esta misión.