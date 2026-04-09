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Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia; Petro dice que se trata de una ‘monstruosidad’

El gobierno de Ecuador indicó que a partir del 1 de mayo próximo se incrementará la tasa de seguridad a las importaciones procedentes de Colombia, las cuales pasan del 50 al 100%.

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Por:N+ Univision
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Video Gustavo Petro acusa a Ecuador de bombardear suelo colombiano tras hallar 27 cuerpos en la frontera

Las tensiones entre Ecuador y Colombia escalaron a un momento crítico, luego de que el gobierno de Daniel Noboa elevó 100% la tasa de seguridad a importaciones desde Colombia, lo que provocó la reacción del presidente Gustavo Petro quien aseguró que se trata de una "monstruosidad".

A través de un comunicado, el Ministerio de Producción de Ecuador señaló que luego de una revisión a la implementación de medidas de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el gobierno de Ecuador decidió adoptar lo que llamó “acciones soberanas”.

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Indicó que a partir del 1 de mayo próximo se incrementará la tasa de seguridad a las importaciones procedentes de Colombia, las cuales pasan del 50 al 100%.

Ecuador afirmó que la medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta para enfrentar al narcotráfico en la frontera con Colombia.

Petro amaga con el fin del Pacto Andino

Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que esta decisión se trata de una
“monstruosidad” y que ellos significa el fin del Pacto Andino para Colombia, un tratado de los años 60, en donde participan Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, dijo que el canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigir la mirada de Colombia en materia comercial con el Caribe y Centroamérica.

TLS

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