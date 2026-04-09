Gustavo Petro Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia; Petro dice que se trata de una ‘monstruosidad’ El gobierno de Ecuador indicó que a partir del 1 de mayo próximo se incrementará la tasa de seguridad a las importaciones procedentes de Colombia, las cuales pasan del 50 al 100%.

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Las tensiones entre Ecuador y Colombia escalaron a un momento crítico, luego de que el gobierno de Daniel Noboa elevó 100% la tasa de seguridad a importaciones desde Colombia, lo que provocó la reacción del presidente Gustavo Petro quien aseguró que se trata de una "monstruosidad".

A través de un comunicado, el Ministerio de Producción de Ecuador señaló que luego de una revisión a la implementación de medidas de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el gobierno de Ecuador decidió adoptar lo que llamó “acciones soberanas”.

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Indicó que a partir del 1 de mayo próximo se incrementará la tasa de seguridad a las importaciones procedentes de Colombia, las cuales pasan del 50 al 100%.

Ecuador afirmó que la medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta para enfrentar al narcotráfico en la frontera con Colombia.

Comunicado a la ciudadanía📢



Tasa de seguridad a importaciones desde Colombia pasa al 100%.



🔗 https://t.co/qBUXM5Vwte pic.twitter.com/0ezc6o6YkQ — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) April 9, 2026

Petro amaga con el fin del Pacto Andino

Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que esta decisión se trata de una

“monstruosidad” y que ellos significa el fin del Pacto Andino para Colombia, un tratado de los años 60, en donde participan Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, dijo que el canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigir la mirada de Colombia en materia comercial con el Caribe y Centroamérica.