Noticias El Gobierno de México da detalles sobre el operativo donde murió ‘El Mencho’: Esto dijeron El Gobierno de México abordó los detalles del operativo en contra de "El Mencho"

Video Casa Blanca celebra eliminación de "El Mencho" y destaca cooperación militar con México

El Gobierno de México durante la mañanera de hoy, 23 de febrero de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien fue abatido.

En ese sentido, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, señaló cómo se dio el operativo:

Requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes nacionales e internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive con otros países, con otros organismos hemos fortalecido y la relación con el comando norte de los Estados Unidos. Ricardo Trevilla, titular de la Defensa.

¿Cómo se efectuó la operación en contra de "El Mencho"?

PUBLICIDAD

Trevilla Trejo informó que para la operación se integraron tres componentes vía terrestre, aeromóvil (6 helicópteros) y la del apoyo aéreo, con aviones texanos.

Precisó que el 20 de febrero se ubicó a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales del presunto líder criminal, quien la trasladó a un inmueble en Tapalpa. En ese sitio se habría reunido con Oseguera Cervantes.

Un día después, el 21 de febrero, tras obtener información de que el objetivo permanecía en el lugar con un círculo de seguridad, se realizó el planeamiento de la operación, bajo un principio doctrinario de quien ejecuta la misión debe planearla. La estrategia fue diseñada por personal de Fuerzas Especiales y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Durante la noche del 22 de febrero, tras corroborar la presencia de “El Mencho”, fuerzas federales se desplazaron para realizar un cerco y ejecutar la orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Sin embargo, al arribar al sitio fueron recibidos con disparos, el ataque fue de alta intensidad. En ese primer enfrentamiento murieron ocho presuntos integrantes del grupo criminal, cifra actualizada respecto a los reportes preliminares, y se aseguraron armas largas, ocho vehículos, cartuchos y cargadores.

Video Muerte de "El Mencho": SEDENA revela detalles del operativo; décadas de persecución e inteligencia

El líder del CJNG logró salir del inmueble junto con parte de su círculo cercano y se internó en una zona boscosa cercana. Elementos de Fuerzas Especiales los localizaron ocultos entre la maleza, donde nuevamente fueron agredidos. Aunque los atacantes portaban lanzacohetes, no lograron utilizarlos debido a la presión de las fuerzas federales; no obstante, un helicóptero resultó impactado y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar en Sayula.

PUBLICIDAD

En el intercambio de disparos, Oseguera Cervantes y dos de sus escoltas resultaron heridos. También fue lesionado un elemento militar.

Una vez controlada la situación, personal de sanidad militar evaluó a los heridos y solicitó su evacuación aérea a una instalación médica en Jalisco. Durante el traslado en helicóptero, el presunto líder criminal murió a causa de las heridas.

Ante el riesgo de nuevas agresiones en la zona, se decidió redirigir la aeronave al aeropuerto de Morelia, en Michoacán, donde un avión de la Fuerza Aérea lo trasladó hacia la Ciudad de México.

Trevilla también informó que Hugo H., alias "El Tule", identificado como operador logístico y financiero del grupo, coordinó bloqueos y ataques desde El Grullo, Jalisco, e incluso ofrecía dinero por agresiones contra militares.

En un operativo posterior, fue localizado y abatido luego de atacar a personal castrense. Se le aseguraron armas, más de siete millones de pesos y 965 mil dólares en efectivo, además de cartuchos y un vehículo.

Murieron 25 elementos de la Guardia Nacional

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se registraron 85 bloqueos en carreteras federales y 27 agresiones contra autoridades en al menos siete estados, además, de 25 muertes de elementos de la Guardia Nacional (GN).

En Jalisco se reportaron seis agresiones, con la muerte de elementos de seguridad y un integrante de la fiscalía estatal; también falleció una mujer civil. En Michoacán hubo tres ataques adicionales, con saldo de presuntos integrantes del crimen organizado muertos y elementos de seguridad lesionados.

En cobardes ataques después de la acción para la detención de "El Mencho", se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad en jalisco, se registraron seis agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

En total, se reportaron 70 personas detenidas y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada fallecidos durante los distintos enfrentamientos.

PUBLICIDAD

El Gobierno federal desplegó refuerzos para fortalecer la seguridad en la región. Fueron enviados elementos desde el centro del país y estados colindantes con Jalisco, con el objetivo de restablecer el orden.

Las autoridades aseguraron que, hasta la mañana de este 23 de febrero, ya no se registraban bloqueos y las operaciones se encontraban bajo control. Además, expresaron condolencias a las familias de los elementos de seguridad que perdieron la vida durante los hechos.

Cabe precisar que los restos de Nemesio Oceguera serán entregados a su familia, luego de que su cuerpo fue identificado por la Fiscalía General de la República.

Autoridades confirmaron la muerte de "El Mencho"

"El Mencho" era uno de los objetivos más buscados, fue el pasado 22 de febrero de 2026, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que tras un operativo realizado en Jalisco, murió. Las fuerzas federales desplegaron la operación de alta precisión en el municipio de Tapalpa, con el objetivo de detener al presunto líder criminal.

Las autoridades de México precisaron que la intervención contó con respaldo de inteligencia proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el despliegue derivó en un enfrentamiento, luego de que personal militar fue atacado por integrantes del grupo delictivo.

Video Muerte de "El Mencho": Harfuch confirma liberación de carreteras y el saldo de la contraofensiva criminal