Frente frío avanza por Cuba; Malecón habanero sufre fuertes inundaciones

Mientras una tormenta invernal afecta amplias zonas de Estados Unidos, un frente frío avanza por Cuba con condiciones meteorológicas severas que han provocado fuertes inundaciones en la isla este domingo 1 de febrero de 2026.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), el avance del frente frío a lo largo del territorio cubano generó inundaciones significativas en el litoral habanero, especialmente en el Malecón, la icónica costanera de La Habana, donde se registraron olas de hasta cuatro metros de altura, acompañadas de fuertes vientos.

Evacuaciones preventivas y cortes de servicios

Las autoridades informaron que se implementaron evacuaciones preventivas en las áreas más bajas de la ciudad, aunque no se precisó el número de personas resguardadas; muchas de ellas optaron por trasladarse por sus propios medios a viviendas de familiares o conocidos.

Durante un recorrido realizado por AP, se observaron equipos de salvamento, personal de la Cruz Roja y maquinaria pesada retirando vehículos atrapados en las zonas colaterales al Malecón.

“El mar comenzó a penetrar sobre las 9:00 de la noche del sábado y en la madrugada del domingo ya avanzó hasta Quinta Avenida”, explicó a la AP Dany Capote, un vecino de 60 años del Vedado, lo que equivale a unas cuatro cuadras hacia el interior de la ciudad.

“La noche pasada fue horrible, pensé que el viento iba a tumbar la puerta. Me temo que el mar podría volver a entrar”, añadió.

Condiciones meteorológicas extremas en Cuba

Residentes de Habana Vieja, Centro Habana, Plaza y Playa, zonas colindantes con el mar, reportaron cortes preventivos de agua, gas y electricidad para evitar accidentes. Activistas vinculados a la Defensa Civil recorrieron los barrios con altavoces, exhortando a proteger bienes y enseres domésticos.

El sistema de Meteorología de Cuba informó rachas de viento de hasta 72 kilómetros por hora y olas de cuatro metros impactando el muro del Malecón. Además, alertó sobre marejadas en toda la costa norte del país.

El meteorólogo Raydel Ruisanchez señaló que este es el octavo frente frío de la temporada invernal 2026, el cual traerá temperaturas inusualmente bajas para Cuba, pues se extenderá por todo el país.

