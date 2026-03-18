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¿Quién recibe su pago de la Tarjeta Bienestar mañana jueves? Estos adultos mayores cobran su pensión

Consulta la fecha de depósito según tu apellido para que recibas el pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores

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El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar continúa su avance durante marzo, con depósitos escalonados, en N+ Univision te compartimos quién recibirá su pago mañana jueves 19 de marzo de 2026.

La entrega de recursos se lleva a cabo de manera escalonada, conforme a la inicial del primer apellido de cada derechohabiente. El proceso inició el pasado 2 de marzo y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.

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Este programa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el ingreso de sectores prioritarios.

¿Quién recibe su pago mañana jueves 19 de marzo?

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De acuerdo con el calendario oficial, este jueves 19 de marzo cobran las personas cuyo primer apellido inicia con las letras P y Q.

Los depósitos se realizan directamente en la Tarjeta del Bienestar, como parte de la dispersión correspondiente al bimestre marzo-abril.

Los apoyos económicos vigentes para este año son:

  • Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Los depósitos se efectúan a través del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a personas de 65 años en adelante y busca contribuir a mejorar sus condiciones de vida mediante un apoyo económico no contributivo.

La dispersión continuará en los próximos días hasta cubrir a todos los beneficiarios, siguiendo el orden alfabético establecido por las autoridades.

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