Costa Rica

Costa Rica cerró hoy su embajada en Cuba y pidió que se fueran sus diplomáticos.

El gobierno de Rodrigo Chaves expresó una "profunda preocupación" por el deterioro de los derechos humanos en la isla y el incremento de acciones represivas.


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Por:N+ Univision y AFP
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Costa Rica anunció este miércoles 18 de marzo de 2026 el cierre de su embajada en La Habana y solicitó al gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático del país, con excepción de los funcionarios consulares.

La decisión fue justificada por el gobierno costarricense ante lo que calificó como un "deterioro" en la situación de derechos humanos en Cuba, así como un aumento en la represión contra opositores, activistas y ciudadanos.

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Fue el canciller Arnoldo André Tinoco quien informó que se determinó proceder con el cierre de la sede diplomática costarricense en territorio cubano y, de manera paralela, pidió a la cancillería de Cuba retirar a sus diplomáticos acreditados en San José, manteniendo únicamente al personal consular.

"Hemos tomado la decisión de proceder (...) con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares", dijo el canciller costarricense, de acuerdo con AFP.

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El gobierno de Costa Rica, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, expresó una "profunda preocupación" por el deterioro sostenido de los derechos humanos en la isla y el incremento de acciones represivas.

Costa Rica es además un aliado del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración mantiene presión sobre Cuba mediante un cerco energético y advertencias sobre un posible control del país.

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Estos son los países que rompieron relaciones diplomáticas con La Habana

En los últimos años, varios países han tomado distancia diplomática de Cuba, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre derechos humanos o alineamientos internacionales.

Uno de los casos más recientes es el de Ecuador, cuyo gobierno decidió el 4 de marzo de 2026 expulsar al embajador cubano y a todo su personal diplomático, declarándolos persona non grata. La medida implicó una ruptura de las relaciones y obligó al cierre de la embajada en Quito.

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Aunque la decisión no incluyó una explicación detallada, las autoridades señalaron que respondía a la defensa de los intereses nacionales y al marco del derecho internacional, en un contexto de mayor cercanía con Estados Unidos.

A lo largo del tiempo, otras tensiones diplomáticas han tenido como eje la situación política interna de Cuba. Por ejemplo, en 2003 varios países de la Unión Europea redujeron o suspendieron contactos diplomáticos con la isla tras la detención de decenas de disidentes, lo que provocó una fuerte reacción del gobierno cubano y un enfriamiento generalizado de las relaciones.

En ese caso, el detonante también fue la condena internacional a violaciones de derechos humanos y la presión política sobre el régimen, un patrón que se repite en las decisiones más recientes de países que han optado por romper o degradar vínculos con La Habana.

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