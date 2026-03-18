Detenido ¿Quién es ‘Lobo Menor’? Arrestan en México a implicado en asesinato de candidato ecuatoriano Al detenido se le vincula directamente con el asesinato del excandidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio

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En un operativo conjunto de alta precisión, autoridades federales mexicanas detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos Montero, conocido como "Lobo Menor".

El detenido es identificado como uno de los líderes del grupo delictivo "Los Lobos", con base en Quito, Ecuador, y se le vincula directamente con el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

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La captura se realizó en la colonia Polanco, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, gracias a trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), contando además con el apoyo estratégico de la Policía Nacional de Colombia.

¿Quién es el "Lobo Menor"?

Se le relaciona con delitos de narcotráfico, extorsión y homicidios en Sudamérica, liderando una de las organizaciones más peligrosas de Ecuador.

Al momento de su captura, el sospechoso portaba una identificación colombiana. Contaba con una ficha roja de Interpol y se encontraba en situación de prelibertad antes de fugarse hacia territorio mexicano.

El seguimiento de "Lobo Menor" se realizó en tiempo real tras detectarse su llegada a México. La intervención de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada se ejecutó sin el uso de violencia y respetando los derechos humanos del detenido.

Luego de su arresto, el implicado fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para definir su situación jurídica y migratoria, mientras el Gobierno de México mantiene comunicación constante con las autoridades colombianas para los requerimientos legales pertinentes.

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