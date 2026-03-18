¿Quién es ‘Lobo Menor’? Arrestan en México a implicado en asesinato de candidato ecuatoriano
Al detenido se le vincula directamente con el asesinato del excandidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio
En un operativo conjunto de alta precisión, autoridades federales mexicanas detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos Montero, conocido como "Lobo Menor".
El detenido es identificado como uno de los líderes del grupo delictivo "Los Lobos", con base en Quito, Ecuador, y se le vincula directamente con el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.
La captura se realizó en la colonia Polanco, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, gracias a trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), contando además con el apoyo estratégico de la Policía Nacional de Colombia.
¿Quién es el "Lobo Menor"?
Se le relaciona con delitos de narcotráfico, extorsión y homicidios en Sudamérica, liderando una de las organizaciones más peligrosas de Ecuador.
Al momento de su captura, el sospechoso portaba una identificación colombiana. Contaba con una ficha roja de Interpol y se encontraba en situación de prelibertad antes de fugarse hacia territorio mexicano.
El seguimiento de "Lobo Menor" se realizó en tiempo real tras detectarse su llegada a México. La intervención de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada se ejecutó sin el uso de violencia y respetando los derechos humanos del detenido.
Luego de su arresto, el implicado fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para definir su situación jurídica y migratoria, mientras el Gobierno de México mantiene comunicación constante con las autoridades colombianas para los requerimientos legales pertinentes.
FBPT