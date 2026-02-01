Clima Frío extremo e intensas nevadas golpean el sureste de EEUU tras tormenta invernal que dejó más de 100 muertos Este nuevo episodio de clima extremo ocurre apenas una semana después de que otra tormenta devastadora azotara gran parte del país, dejando más de 100 muertos y muchas comunidades atrapadas bajo nieve y hielo. Miles de usuarios siguen sin servicio eléctrico.

El caos en los viajes continúa este domingo mientras una poderosa tormenta de nieve golpea varios estados del sureste de Estados Unidos, llevando temperaturas bajo cero a zonas poco preparadas para condiciones invernales tan peligrosas.

El sábado se registraron intensas nevadas en Carolina del Norte y estados vecinos, mientras las autoridades instaban a la población a evitar conducir y advertían que las estructuras frente al mar estaban en riesgo.

Todas las Carolinas, así como partes de Georgia, Tennessee oriental, Kentucky y Virginia del Sur, permanecían bajo alerta por tormenta invernal, mientras decenas de miles de hogares y negocios en Tennessee y Mississippi permanecían sin electricidad tras la tormenta de nieve de la semana pasada.

Alrededor de 240 millones de personas estaban bajo alertas de frío y tormenta invernal, según Bob Oravec, meteorólogo jefe del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, citado por la AP.

En Virginia Occidental se registró la temperatura más baja de los 48 estados contiguos: 33 °C bajo cero (27 °F bajo cero). El frío intenso se proyectaba hasta el sur, alcanzando Florida.

Frío extremo y más de 100 muertos

En Georgia, Dolla Johnson, de 65 años y en situación de calle, durmió en un centro de calefacción. “Si no hubiera estado aquí, habría dormido afuera. No hay otro lugar a donde ir. Los puentes no son seguros. Todo está congelado”, dijo a la AP.

Expertos alertaron sobre el riesgo de hipotermia y congelamiento.

Más de 100 personas murieron desde Texas hasta Nueva Jersey, aproximadamente la mitad en Tennessee, Mississippi y Louisiana. Algunas muertes fueron por hipotermia y otras podrían estar relacionadas con intoxicación por monóxido de carbono. Las autoridades no han dado detalles sobre todos los casos.

Se cerró un tramo de casi 13 millas de una carretera principal en los Outer Banks de Carolina del Norte debido a la visibilidad limitada y el deterioro de las condiciones. A través de redes sociales, el Departamento de Transporte estatal advirtió sobre posibles “inundaciones por el mar” y pidió a la población permanecer en casa.

“El ciclón costero, que se está profundizando rápidamente, continuará trayendo nieve de moderada a intensa, vientos fuertes y posibles condiciones de ventisca para las Carolinas”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

“Una intensa ola de aire ártico detrás de la tormenta costera enviará temperaturas bajo cero hasta el sur de Florida para la mañana de este domingo”, agregó la agencia.

El frío extremo obligó a la NASA a posponer un importante ensayo de abastecimiento del cohete de 98 metros (322 pies) en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida. Este retraso probablemente aplazará al menos unos días el sobrevuelo tripulado a la Luna planeado para este mes.

Nevadas intensas y accidentes de tráfico en las Carolinas

Charlotte, Carolina del Norte, registró una de sus nevadas más intensas en años, con cerca de un pie (30 cm) o más en algunas zonas de la región.

En Faust, Carolina del Norte, se acumularon 14.5 pulgadas (37 cm) de nieve, mientras que en West Critz, Virginia, la capa alcanzó 12.5 pulgadas. Harrisburg, Tennessee, registró más de 9 pulgadas de acumulación.

En Cape Carteret, también Carolina del Norte, los fuertes vientos provocaron que la nieve se desplazara horizontalmente, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a advertir que las condiciones de viaje eran “peligrosas y potencialmente mortales, especialmente si queda varado”.

El tráfico se colapsó durante horas en la Interestatal 85, al noreste de la ciudad, luego de un accidente sin heridos que dejó decenas de camiones y vehículos bloqueando la vía hasta la noche, según informó la Patrulla de Carreteras del Estado. La agencia contabilizó al menos 750 accidentes, aunque sin víctimas fatales.

En dramáticas imágenes publicadas por la policía de Gastonia, Carolina del Norte, un tren embistió a gran velocidad un camión que había quedado detenido sobre las vías, aplastando el vehículo, a pesar de lo cual no hubo heridos.

Mientras la nieve caía de manera constante, algunas familias salieron a hacer trineo con sus hijos y mascotas, y otros permanecieron en casa para evitar los desplazamientos.

La nieve cubrió el vecindario de Lee Harrison, agente de seguros en un pueblo cerca de Greenville, Carolina del Norte. Planeaba llevar a sus tres hijas a deslizarse en el patio trasero.

“No vamos a conducir a ningún lado”, dijo Harrison. “La nieve está tan espesa que no me sentiría seguro manejando con nuestra familia.”

Se pronosticaba clima bajo cero y nevadas continuas en las Carolinas, Virginia y noreste de Georgia durante el domingo. También era posible nieve desde Maryland hasta Maine.

Cindy Symonds, profesora que vive cerca de Columbia, Carolina del Sur, contó que su esposo abasteció la casa “con todos los snacks imaginables” como preparación. Normalmente las tormentas en la zona dejan apenas unos centímetros de nieve, así que su plan era permanecer fuera de la carretera.

“Esto es completamente atípico para nosotros, que la nieve caiga de forma constante durante horas”, afirmó Symonds.

En Myrtle Beach, Carolina del Sur —cuyo sello oficial incluye el sol, palmeras y una gaviota— la nieve comenzó a acumularse por la noche, con hasta 20 cm posibles durante la madrugada. La ciudad, sin equipos propios para retirar nieve, trabajaba con autoridades estatales y del condado, dijo el alcalde Mark Kruea.

Miles siguen sin electricidad

Más de 180,000 clientes siguen sin electricidad este domingo, principalmente en Mississippi, Tennessee y Florida, según Poweroutage.us.

Amanda Linton, residente de Holly Springs, Mississippi, cerca de la frontera con Tennessee, y su familia de cinco miembros han tratado de mantenerse ocupados y positivos durante la semana sin electricidad. Permanecen en casa con sus perros, gallinas y patos, mientras las carreteras exteriores están cubiertas por capas de hielo. Linton dijo que lograron comprar un generador antes de las tormentas.

“Jugamos, leemos y tratamos de mantenernos positivos para nuestros hijos”, dijo Linton.

Alrededor de 48,000 clientes en Nashville y sus alrededores seguían sin servicio eléctrico. El servicio local de electricidad estimó que el 90 % recuperaría la energía para el martes, aunque algunos podrían esperar hasta el fin de semana siguiente, dos semanas después de la tormenta de hielo.

El gobernador Bill Lee expresó “gran preocupación” ante la respuesta de la compañía de energía, que defendió su actuación y calificó la tormenta como “sin precedentes”.

Autoridades de Mississippi afirmaron que esta fue la peor tormenta invernal del estado desde 1994. Se abrieron unos 80 refugios y tropas de la Guardia Nacional entregaron suministros por camión y helicóptero. El gobernador Tate Reeves indicó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU ayudó a instalar generadores en lugares críticos.

Miles de vuelos cancelados

La tormenta de este fin de semana ha provocado la cancelación de más de 3,500 vuelos desde y hacia EEUU entre sábado y domingo. Solo en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas, de Carolina del Norte, un importante centro de American Airlines, se registran más de 1,600 cancelaciones de origen y destino estos dos días, según datos de FlightAware.

Un equipo de nieve de 300 personas trabajaba para despejar pistas, calles de rodaje, carreteras y aceras, informó el aeropuerto el sábado.

En Atlanta, el aeropuerto internacional más concurrido del mundo, se cancelaron más de 600 vuelos el sábado y ya van más de 80 este domingo.

Con información de AFP y AP.

