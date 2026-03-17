Presidente de Colombia ya tiene visa de nuevo, pero ¿por cuánto tiempo le dieron el permiso a Gustavo Petro?
Al presidente Gustavo Petro le habían retirado su visa para ingresar a Estados Unidos, pero ya le fue devuelta
Este martes 17 de marzo de 2026 se dio a conocoer que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recuperado su visa para ingresar a Estados Unidos; sin embargo, el permiso no es por un tiempo prolongado.
La relación entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump se vio tensa, luego de que el mandatario de Estados Unidos hizo señalamientos en torno al narcotráfico.
Petro exigió respeto a la soberanía ante los ataques de la administración de Trump a embarcaciones por el Caribe y el Pacífico.
- En octubre de 2025, Trump llamó “líder del narcotráfico” a Gustavo Petro.
- El 4 de febrero de 2026, Petro se reunió con Trump en la Casa Blanca.
¿Por cuánto tiempo le dieron la visa a Gustavo Petro?
En septiembre de 2025, Estados Unidos le revocó la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Sin embargo, este viernes se dio a conocer que el colombiano obtuvo de nuevo el permiso para entrar a Estados Unidos.
En su cuenta de la red social X, el presidente de Colombia escribió: “Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de EEUU”.
El mandato de Petro al frente de Colombia termina el 7 de agosto de 2026, por lo que la visa que recién recibió perderá vigencia a partir de ese día.