Peleas Fiscalía de Colombia desarticula "convención internacional de pelea de perros" Los animales, locales y extranjeros, eran enfrentados dentro de un cuadrilátero de madera instalado en un kiosco, rodeado de sillas para los espectadores. Fueron rescatados 12 perros, machos y hembras, y otros 2 fueron encontrados muertos.

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Un operativo de las autoridades colombianas permitió desarticular una autodenominada "convención internacional de pelea de perros" que se realizaba en una zona rural cercana a Bogotá, en la vereda Aurora Alta del municipio de La Calera.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, el lugar funcionaba como escenario clandestino donde los animales locales y extranjeros —como lo decía el nombre del evento— eran enfrentados dentro de un cuadrilátero de madera instalado en un kiosco, rodeado de sillas para los espectadores.

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En el sitio, los agentes de la Fiscalía rescataron 12 perros que presentaban graves afectaciones de salud, mientras que otros dos fueron hallados muertos, con signos de violencia y sangre fresca.

Las investigaciones indican que, al menos, cuatro animales iban a ser utilizados como carnada y varios más evidenciaban maltrato prolongado. Incluso, la promoción del evento describía a los perros, machos y hembras, con términos como "psicópatas" o "cazadores", lo que deja ver la violencia con la que se desarrollaba el espectáculo.

El operativo dejó a 13 personas detenidas, entre ellas nueve extranjeros provenientes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, así como cuatro colombianos, incluido un veterinario y el presunto organizador de la "convención internacional de pelea de perros".

Según la Fiscalía, este último convocaba a los asistentes mediante redes sociales y gestionaba un sistema de apuestas ilegales; quienes acudían debían pagar entre 200 mil y 300 mil pesos (unos 50 a 80 dólares).

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Todos los implicados aceptaron cargos por muerte animal y lesiones agravadas, mientras que dos de ellos, el veterinario y el presunto organizador, permanecen en prisión preventiva.

El operativo fue calificado como un golpe relevante contra redes de maltrato animal en Colombia, donde prácticas como las peleas de perros están prohibidas y sancionadas por la llamada Ley Ángel, que contempla penas de hasta 4 años de cárcel y multas que pueden superar los 100 millones de pesos colombianos para quienes causen la muerte de animales.

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Además, la senadora animalista Andrea Padilla señaló a El País que la desarticulación de estas peleas clandestinas no tiene precedentes recientes y reveló que la denuncia se originó tras recibir información de una fuente internacional.