Narcotráfico ¿Dónde estaba Ryan Wedding? FBI da detalles del arresto de exatleta olímpico De acuerdo con Kash Patel, James Wedding, presuntamente participaba y dirigía una red del narcotráfico como miembro del Cártel de Sinaloa.



Video Pasó de participar en Juegos Olímpicos a ser señalado de dirigir una red de tráfico de droga

Autoridades de México y Estados Unidos confirmaron que está en manos del FBI, Ryan Wedding alias "Thor", exatleta olímpico canadiense acusado de liderar una red del narcotráfico, e incluso comparado con el capo mexicano, Joaquín "el Chapo" Guzmán, quien estaba al frente del Cártel de Sinaloa (CDS), se

Ryan James Wedding fue acusado por autoridades de Estados Unidos de enviar constantemente cientos de libras de cocaína a la Unión Americana y Canada, por lo que un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una orden de arresto federal en su contra.

A Wedding lo acusan de conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución; conspiración para exportar cocaína; empresa delictiva permanente; homicidio y tentativa de homicidio en conexión con una empresa delictiva permanente y el delito de narcotráfico.

Wedding era considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y el Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de los EE.UU., ofrecía una millonaria recompensa por información que conduciera a su detención.

¿Dónde fue detenido Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de ser un líder del narcotráfico?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Wedding se entregó en la embajada de Estados Unidos en México ubicada en la capital azteca.

Kash Patel, director del FBI, dio detalles de cómo Ryan Wedding llegó a manos de la justicia. Fue vía X en donde escribió que "gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump... el Departamento de Justicia y el FBI detuvieron al sexto fugitivo de la lista de los diez más buscados en el último año".

En su mensaje, además agradeció a Pam Bondi, fiscal General de los Estados Unidos, a la Fiscalía de Los Ángeles y al FBI de Los Ángeles, por lo que llamó su incansable búsqueda de la justicia".

Detalló que Ryan James Wedding fue detenido "anoche en México" y que "está siendo trasladado desde México a Estados Unidos a través de las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo del FBI para ser juzgado".

Según Patel, Wedding había estado escondido en México durante más de una década y era buscado desde 2024 por tráfico de cocaína y asesinato.

De acuerdo con Patel, Wedding, presuntamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba habitualmente cientos de libras de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa.

Patel reconoce la cooperación con México durante la caída de James Wedding

En su mensaje, el director del FBI reconoció la cooperación con el Gobierno Mexicano.

Esta operación es el resultado de una enorme cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a nuestros increíbles socios en México que lo han hecho posible: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y muchos más. Kash Patel, director del FBI

Patel destacó que Wedding es el sexto fugitivo de los diez más buscados que el FBI ha capturado en un año. Además, que muchos de esos fugitivos llevaban casi 40 años en fuga.

Dijo que el presidente Donald Trump "está dejando que los buenos policías hagan su trabajo y los resultados hablan por sí solos".

El director del FBI consideró que "esto también se produce tras el reciente aumento por parte del FBI de la recompensa por los diez más buscados a un millón de dólares, lo que refleja que estamos más comprometidos que nunca con este programa y con lo que logra para hacer justicia".