Narcotráfico

¿Dónde estaba Ryan Wedding? FBI da detalles del arresto de exatleta olímpico

De acuerdo con Kash Patel, James Wedding, presuntamente participaba y dirigía una red del narcotráfico como miembro del Cártel de Sinaloa.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Pasó de participar en Juegos Olímpicos a ser señalado de dirigir una red de tráfico de droga

Autoridades de México y Estados Unidos confirmaron que está en manos del FBI, Ryan Wedding alias "Thor", exatleta olímpico canadiense acusado de liderar una red del narcotráfico, e incluso comparado con el capo mexicano, Joaquín "el Chapo" Guzmán, quien estaba al frente del Cártel de Sinaloa (CDS), se

Ryan James Wedding fue acusado por autoridades de Estados Unidos de enviar constantemente cientos de libras de cocaína a la Unión Americana y Canada, por lo que un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una orden de arresto federal en su contra.

PUBLICIDAD

A Wedding lo acusan de conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución; conspiración para exportar cocaína; empresa delictiva permanente; homicidio y tentativa de homicidio en conexión con una empresa delictiva permanente y el delito de narcotráfico.

Wedding era considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y el Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de los EE.UU., ofrecía una millonaria recompensa por información que conduciera a su detención.

Notas Relacionadas

Se entregó Ryan Wedding: exatleta olímpico fue llevado de México a EE UU por el FBI

Se entregó Ryan Wedding: exatleta olímpico fue llevado de México a EE UU por el FBI

Estados Unidos
2 min

¿Dónde fue detenido Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de ser un líder del narcotráfico?

Más sobre Narcotráfico

¿De qué acusan a Ryan Wedding? FBI ofrecía esta recompensa por exolímpico arrestado
1 mins

¿De qué acusan a Ryan Wedding? FBI ofrecía esta recompensa por exolímpico arrestado

Estados Unidos
Se entregó Ryan Wedding: exatleta olímpico fue llevado de México a EE UU por el FBI
2 mins

Se entregó Ryan Wedding: exatleta olímpico fue llevado de México a EE UU por el FBI

Estados Unidos
Dan a Joseph Bongiovanni, ex agente de la DEA, 5 años de prisión por usar placa para proteger a amigos narcotraficantes
3 mins

Dan a Joseph Bongiovanni, ex agente de la DEA, 5 años de prisión por usar placa para proteger a amigos narcotraficantes

Estados Unidos
Detienen en México a 2 ciudadanos estadounidenses buscados en Montana
1 mins

Detienen en México a 2 ciudadanos estadounidenses buscados en Montana

Estados Unidos
Juez ordena apartar al abogado Bruce Fein del caso de Nicolás Maduro
1 mins

Juez ordena apartar al abogado Bruce Fein del caso de Nicolás Maduro

Estados Unidos
En un minuto: Trump recibe el proyecto de ley para publicar los archivos del caso Epstein
1:14

En un minuto: Trump recibe el proyecto de ley para publicar los archivos del caso Epstein

Estados Unidos
En un minuto: Recientes publicaciones reavivan las menciones al presidente Trump en el caso Epstein
1:22

En un minuto: Recientes publicaciones reavivan las menciones al presidente Trump en el caso Epstein

Estados Unidos
“Vamos a matarlos”: Trump dice que no necesita al Congreso para declarar la guerra al narcotráfico
0:29

“Vamos a matarlos”: Trump dice que no necesita al Congreso para declarar la guerra al narcotráfico

Estados Unidos
En un minuto: EEUU ataca nuevas embarcaciones a las que acusa de transportar drogas
1:18

En un minuto: EEUU ataca nuevas embarcaciones a las que acusa de transportar drogas

Estados Unidos
EEUU sanciona a miembros y empresas de una red familiar mexicana por vínculos con el Cartel de Sinaloa
3 mins

EEUU sanciona a miembros y empresas de una red familiar mexicana por vínculos con el Cartel de Sinaloa

Estados Unidos

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Wedding se entregó en la embajada de Estados Unidos en México ubicada en la capital azteca.

Kash Patel, director del FBI, dio detalles de cómo Ryan Wedding llegó a manos de la justicia. Fue vía X en donde escribió que "gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump... el Departamento de Justicia y el FBI detuvieron al sexto fugitivo de la lista de los diez más buscados en el último año".

En su mensaje, además agradeció a Pam Bondi, fiscal General de los Estados Unidos, a la Fiscalía de Los Ángeles y al FBI de Los Ángeles, por lo que llamó su incansable búsqueda de la justicia".

Detalló que Ryan James Wedding fue detenido "anoche en México" y que "está siendo trasladado desde México a Estados Unidos a través de las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo del FBI para ser juzgado".

PUBLICIDAD

Según Patel, Wedding había estado escondido en México durante más de una década y era buscado desde 2024 por tráfico de cocaína y asesinato.

De acuerdo con Patel, Wedding, presuntamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba habitualmente cientos de libras de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa.

Patel reconoce la cooperación con México durante la caída de James Wedding

En su mensaje, el director del FBI reconoció la cooperación con el Gobierno Mexicano.

Esta operación es el resultado de una enorme cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a nuestros increíbles socios en México que lo han hecho posible: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y muchos más.
Kash Patel, director del FBI

Patel destacó que Wedding es el sexto fugitivo de los diez más buscados que el FBI ha capturado en un año. Además, que muchos de esos fugitivos llevaban casi 40 años en fuga.

Dijo que el presidente Donald Trump "está dejando que los buenos policías hagan su trabajo y los resultados hablan por sí solos".

El director del FBI consideró que "esto también se produce tras el reciente aumento por parte del FBI de la recompensa por los diez más buscados a un millón de dólares, lo que refleja que estamos más comprometidos que nunca con este programa y con lo que logra para hacer justicia".

Mira también:

Relacionados:
NarcotráficoDrogasFBICrimen

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX