Narcotráfico ¿Quién es el Bótox, presunto narcotraficante sancionado por EEUU? El sujeto es acusado de estar relacionado con diversos delitos y generación de violencia en México, además de presuntamente liderar una facción conocida como Los Blancos de Troya.

Autoridades mexicanas informaron sobre la detención de Cesar Alejandro 'N', conocido como el Botox, relacionado con un grupo del narcotráfico y a quien el Gobierno de Estados Unidos había sancionado.

Fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, detalló que el sujeto fue detenido en el estado de Michoacán y que era considerado por las autoridades como el "principal extorsionador" de limoneros de la zona.

Harfuch indicó que el detenido era un objetivo prioritario para los investigadores, al estar vinculado con varios homicidios y con extorsiones en el estado de Michoacán. Y detalló que ya autoridades llevaban "mucho tiempo" detrás de el Botox, además de que su arresto se produjo en uno de sus domicilios.

¿Quién es el Bótox?

De acuerdo con la SSPC, el detenido está identificado como el líder de una facción delictiva y violenta, y aunque no se mencionó cual, a este sujeto se le relaciona con el grupo del narcotráfico conocido los Blancos de Troya.



Se detalló que el Bótox contaba con siete órdenes de aprehensión por dos delitos de homicidio, cuatro por extorsión agravada y otro por tentativa de homicidio.

Las autoridades mexicanas acusan al Bótox de mantener el control de la venta del limón amarillo en varias localidades de Michoacán y, además, le relacionan con varios casos de extorsión y del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025.

El Bótox había sido sancionado por la OFAC

El Bótox estaba en la mira del Departamento de Estado de los Estados Unidos pues se le menciona en investigaciones relacionadas a grupos del narcotráfico que operan en Michoacán.

Y es que de acuerdo con información de autoridades estadounidenses, es identificado como líder de la organización criminal Los Viagras.

Incluso, en agosto de 2025, el Bótox fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC) bajo la orden ejecutiva E.O. 14059, por ser un líder o funcionario de Los Viagras, organización que contribuye al narcotráfico a escala internacional.

