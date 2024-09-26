Verificamos cinco afirmaciones falsas y engañosas que hizo JD Vance al hacer campaña en Carolina del Norte

La economía y todas sus variantes, así como el tema migratorio se han vuelto una constante en el discurso de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. JD Vance, compañero de fórmula del republicano Donald Trump estuvo el pasado lunes 24 de septiembre de 2024 en un mítin en Charlotte, Carolina del Norte, en el que abundó en exageraciones sobre esos asuntos, pero también en acusaciones contra Kamala Harris.

La retórica antiinmigrante de Trump y Vance los ha llevado a repetir afirmaciones falsas y sin evidencias en contra de la comunidad de haitianos que se ha instalado en Springfield, Ohio. Los datos sobre extranjeros indocumentados, la impresión de billetes y la supuesta “cifra récord de jóvenes estadounidenses que no pueden permitirse comprar una vivienda”, fueron otros de los temas en los que Vance faltó a la verdad.

En elDetector verificamos laafirmaciones del candidato republicano a la vicepresidencia.

“Harris dejó entrar en el país a 25 millones de extranjeros ilegales”. FALSO / NO HAY EVIDENCIAS.

Esta afirmación de Vance en Carolina del Norte no solo es falsa, sino que ha sido repetida sin evidencias, de distintas formas, por el candidato presidencial republicano, Donald Trump. Como ya hemos verificado en elDetector, los datos disponibles hasta ahora no la sustentan.

El número de “encuentros” con inmigrantes sin documentos, dato con el que se suelen medir las entradas de extranjeros ilegalmente al país, suma unos 10 millones durante el periodo de gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en esa cifra pueden estar contabilizados varios “encuentros” con una misma persona, así como individuos que solicitan asilo o que luego fueron expulsados.

Por otro lado, la organización no partidista Centro de Estudios para la Inmigración estimó, en mayo de 2024, que durante el gobierno actual la población nacida en el extranjero se había incrementado en 6.6 millones, cifra bastante lejana a los 25 millones señalados por Vance.

“Imprimieron dinero que no tenían para dárselo a los demás” países. ENGAÑOSO.

La afirmación del candidato vicepresidencial republicano es engañosa, porque omite que la impresión de billetes responde a un análisis hecho por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (FRB, por sus siglas en inglés) sobre la demanda neta y no a una decisión del gobierno, como insinúa Vance. En el análisis entra la estimación de la demanda neta de moneda de los clientes nacionales e internacionales para el año fiscal en el que se solicita la impresión.

Según la FRB, la estimación se realiza en función de varios factores, entre los que se incluyen: billetes no aptos y la evolución de los pagos netos. “La orden de impresión de este año [2024] sigue la tendencia anterior a la pandemia, en la que el principal motor de la orden era la necesidad de sustituir los billetes no aptos destruidos durante el procesamiento normal”, explica la institución en la nota de orden de impresión de 2024.

La FBR detalló para 2024, que el efectivo en circulación sigue aumentando, “aunque el ritmo al que lo hace ha caído por debajo de los niveles prepandémicos”.

“Todo lo que está ocurriendo en Springfield, Ohio, sucede –primero que todo– por la política de fronteras abiertas de Kamala Harris. Una pequeña ciudad en Ohio: 20,000 inmigrantes”. FALSO/ FALTA CONTEXTO.

Como hemos verificado anteriormente cuando lo han afirmado otros republicanos, el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris no tiene una política de fronteras abiertas .

En cuanto a Springfield, Ohio, la localidad ha experimentado una afluencia de inmigrantes legales que han elegido hacer vida allí. La cifra de inmigrantes oscila entre 12,000 y 15,000, de acuerdo con una hoja de preguntas y respuestas (Q&A) de la ciudad . Números significativos, pero inferiores a los 20,000 que mencionó Vance.

“[Hay una] cifra récord de jóvenes estadounidenses que no pueden permitirse comprar una vivienda”. FALSO.

Es falso que haya una “cifra récord” de jóvenes estadounidenses que no pueden permitirse comprar una vivienda.

Los datos disponibles en la Oficina del Censo de Estados Unidos, de los últimos 30 años (1994 al segundo trimestre de 2024), demuestran que la variación de la tasa de propiedad de vivienda por edad del cabeza de familia entre los jóvenes menores a 35 años ha oscilado entre 34.1%, la más baja; y 43.6%, la más alta. La actual, tomando en cuenta que solo están disponibles el primero y el segundo trimestre del año, es de 37.4%. No es de las más altas, pero tampoco de las más bajas.

De acuerdo con el histórico de la Oficina del Censo (Tabla 19 para descargar), el máximo de propietarios menores de 35 años se alcanzó en 2004, cuando era presidente el republicano George Bush, mientras que la tasa porcentual más baja fue en 2016, cuando era presidente el demócrata Barack Obama.

“Hay comunidades en el estado de Ohio donde las tarifas de los seguros de coche están subiendo por la inundación migratoria”. ENGAÑOSO.

La llegada de gente y los problemas que puedan tener a la hora de conducir en un nuevo país, como ha pasado, por ejemplo, en Springfield (Ohio), con los haitianos, no es el único motivo que ha impulsado el precio de los seguros para vehículos en los últimos meses. Se trata de un fenómeno nacional y con múltiples causas.

El precio de los repuestos, el mayor número de accidentes registrados en el país y la mayor recurrencia de lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes y demás desastres naturales son otros de los motivos recogidos por múltiples estudios del sector .

Ninguno de los estudios o informaciones al respecto cita como único motivo de la subida de precios el aumento de accidentes de tráfico, sea en Ohio o en cualquier otro estado del país, y mucho menos los accidentes relacionados con inmigrantes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

