Tres temas y siete estados clave: las prioridades de Harris y Trump en lo que queda de campaña

Después de unas semanas de grandes cambios e imprevistos, el camino hacia la presidencia tanto para Kamala Harris como para Donald Trump está mucho más claro en lo que queda de campaña hasta las elecciones de noviembre.

La vicepresidenta demócrata y el exmandatario republicano planean centrar su tiempo y los recursos que les quedan en solo siete estados del país. Gastarán cientos de millones de dólares en llegar a votantes que, en muchos casos, apenas comienzan ahora a prestar atención a los comicios que vienen.

El principal estado clave, Pensilvania, comienza a votar en persona por correo la semana siguiente. A finales de mes, la votación anticipada estará en marcha en al menos cuatro estados y en una docena más ocurrirá a mediados de octubre. Y, en poco más de 60 días, se emitirán los votos finales para decidir cuál de ellos liderará la nación más poderosa del mundo.

Ambos bandos reconocen —al menos, en privado— que la victoria no es algo seguro en este momento. Harris y Trump están muy igualados en la mayoría de las encuestas nacionales realizadas desde que el presidente Joe Biden puso fin a su campaña de reelección.

“No hay ningún escenario aquí que sea fácil”, dijo el asesor principal de Harris, David Plouffe. “El camino para vencer a Donald Trump, el camino hacia los 270 votos electorales para Kamala Harris es extremadamente difícil, pero factible. Y eso es simplemente una realidad”, consideró.

Trump, mientras tanto, rechaza cualquier indicador que sugiera que Harris está por delante, incluso mientras la ataca en aspectos personales y a veces apocalípticos, declarando que “el país está acabado” si ella gana.

“Cuando pase el Día del Trabajo, realmente entraremos en el momento en que los votantes comiencen a fortalecer sus opiniones”, dijo recientemente James Blair, director político de la campaña de Trump. “Nos sentimos bastante bien. Nos sentimos con energía. Nuestra gente está con energía. Pero, desde luego, hay mucho trabajo por hacer”.

Por qué el mapa de las elecciones de EEUU se centra en siete estados

Hace poco más de un mes, los aliados de Trump sugirieron que estados de tendencia demócrata como Minnesota, Virginia o incluso Nueva Jersey podrían estar en juego. Pero, a día de hoy, ninguno de los dos partidos cree esa hipótesis.

Al reemplazar a Biden como candidata del partido, Harris insufló nueva vida a las perspectivas políticas de los demócratas, especialmente en los estados del 'Cinturón del Sol' que son Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Los cuatro estados tienen un número significativo de afroestadounidenses y latinos, grupos tradicionalmente demócratas que a nivel nacional no apoyaban a Biden pero que parecen haber cambiado de opinión para apoyar a Harris.

El senador de Carolina del Sur Lindsey Graham estuvo entre los altos funcionarios republicanos que negociaron 'la paz' entre Trump y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, cuyos enfrentamientos en público amenazaban con socavar las posibilidades republicanas en el estado. Graham dijo a The Associated Press que estaba preocupado por el giro de Georgia hacia la izquierda.

“Trump subió 5 o 6 puntos, y en el transcurso de un mes se volvió mucho más competitivo”, dijo.

El encuestador republicano Paul Shumaker, asesor del senador de Carolina del Norte Thom Tillis, dijo que incluso un ligero repunte en el voto de la población negra tiene el potencial de darle a Harris la ventaja en Carolina del Norte. “Si Kamala Harris pudiera lograr que salieran a votar al mismo ritmo que los republicanos en la zona rural de Carolina del Norte, el juego se acabó para los republicanos”, dijo Shumaker sobre los votantes de raza negra.

Mientras, Trump sigue a la ofensiva en los campos de batalla del Medio Oeste de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que forman el llamado "muro azul" demócrata que ganó por poco en 2016 y también perdió por poco en 2020.

Esos siete estados atraerán prácticamente toda la atención y los recursos de los candidatos durante las próximas nueve semanas. Trump, por ejemplo, está invirtiendo más dinero en publicidad en Pensilvania que en cualquier otro estado hasta el día de las elecciones.

Una victoria del republicano en este estado haría mucho más difícil para Harris obtener los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. El equipo de Harris insiste en que tiene diversos caminos posibles para alcanzar la victoria.

La ventaja organizativa de los demócratas de cara a las elecciones de EEUU

Durante los próximos dos meses, el equipo de Harris va camino de gastar más que la campaña de Trump en publicidad emitida por televisión en una proporción de 2 frente a 1. Incluso antes de que Biden le cediera el testigo a Harris, los demócratas contaban con una infraestructura de campaña superior en los estados que más importan.

Además, la campaña de Harris también cuenta con más de 300 oficinas coordinadas y 2,000 empleados sobre el terreno en estados clave, según el memorando de su campaña que se dio a conocer el pasado fin de semana.

Blair, el director político de la campaña de Trump, negó que los demócratas tengan una ventaja organizativa tan grande como lo hacen parecer esas cifras. Señaló que los aliados externos que apoyarán a Trump cuentan con una importante financiación, incluido el respaldo del multimillonario Elon Musk.

¿Qué dicen las encuestas sobre los dos candidatos a las elecciones de EEUU?

Ambos candidatos están en una carrera muy reñida en los siete principales estados clave. El encuestador demócrata John Anzalone dijo que Harris "puso a los demócratas de nuevo en el juego hasta el punto de que tenemos una especie de empate".

Pero ahora viene la parte difícil, aseguró.

“Después del Día del Trabajo, cuando suena la campana, hay una batalla por un universo estrecho de… puedes llamarlos como quieras: votantes a persuadir, votantes indecisos, votantes independientes…”, dijo Anzalone.

Muchos votantes independientes parecen encontrarse insatisfechos con ambos candidatos, según una encuesta de AP-NORC realizada en agosto.

Por ahora, Harris también tiene una ligera ventaja en algunos rasgos clave para las personas indecisas, mientras que está casi empatada con Trump en otras cualidades. Por ejemplo, tres de cada diez independientes dicen que la palabra “honesto” describe mejor a Harris, mientras que el 20% dice que encaja mejor con Trump. Tres de cada diez también dicen que “comprometido con la democracia” describe mejor a Harris, mientras que algo menos de dos de cada diez coloca esta etiqueta al republicano.

Los candidatos tenían aproximadamente la misma probabilidad de ser percibidos por los independientes como personas capaces de ganar las elecciones, capaces de manejar una crisis y “preocupados por personas como usted”.

¿Quién es el 'candidato del cambio' en las elecciones de EEUU?

Lo cierto es que la carrera puede decidirse en última instancia por el candidato que pueda ser presentado con más éxito como el 'candidato del cambio', dado que aproximadamente el 70% de votantes dice que el país va en la dirección equivocada, según una encuesta de AP-NORC realizada a finales de julio después de que Biden se retiró de la campaña.

Trump fue el rostro del cambio cuando ganó las elecciones de 2016 e, incluso después de haber estado en la Casa Blanca durante cuatro años, sigue motivando a millones de votantes frustrados que alaban su estilo de liderazgo descarado y su falta de voluntad para seguir las reglas tradicionales de la política.

Harris ha sido la vicepresidenta de Biden durante casi cuatro años, pero la naturaleza histórica de su candidatura (sería la primera mujer presidenta) le permite presentar un argumento convincente de que representa una nueva dirección para el país, según dijo el veterano estratega demócrata James Carville.

Aún así, reconoce estar preocupado por el “grave desempeño inferior” de su partido en los llamados estados del “muro azul” en elecciones recientes. “Me sentiré bien después de las elecciones", dijo Carville. "Vamos a recoger el heno del granero. Todavía hay mucho heno en el campo", concluyó.

