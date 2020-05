Coronavirus: condados de la Bahía de San Francisco anuncian plan para avanzar a la fase 2 de reapertura

“Quiero recordarles a todos que estas modificaciones no se están haciendo porque ya es seguro salir a la calle (sin tomar precauciones). El virus continúa circulando en nuestra comunidad y el aumento de la interacción entre personas posiblemente propagará el virus en mayor medida”, advirtió el funcionario de salud en un comunicado .

¿Qué negocios podrán reabrir?

Esos lineamientos establecen que en la primera etapa de la fase 2 pueden reabrir comercios que no estaban clasificados como esenciales pueden comenzar a reabrir con las modificaciones pertinente. Tal es el caso de las librerías, florerías, tiendas de ropa, música, jugueterías, antigüedades, mueblerías, establecimientos de cosméticos y suministros de belleza, entre otros.

Restaurantes, centros comerciales y oficinas

En San Francisco, la alcaldesa London Breed adelantó que los negocios minoristas podrán operar “ siempre y cuando no se encuentren en un centro comercial ”, lo que descarta la posibilidad de que estos reabran. En el caso del condado de San Mateo, aún no está claro si se levantará la restricción al menos para las plazas comerciales al aire libre.

La guía estatal da luz verde a los condados que así lo decidan para levantar la prohibición a las compañías con oficinas que no tengan capacidad de permitir que sus empleados trabajen de manera remota, siempre y cuando cumplan con lineamientos que incluyen principalmente reglas relacionadas con el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y mantener a los trabajadores informados sobre las medidas para prevenir contagios de coronavirus.

El resto de la Bahía, a distintos ritmos

“Las condiciones en nuestro condado en realidad no han cambiado. No tenemos inmunidad repentina. No tenemos una vacuna. Estamos en las mismas condiciones que había en marzo. Así que si relajamos (el toque de queda), veríamos un repunte abrupto de contagios, hospitalizaciones y de muertes para ser directa”, dijo en una reunión con supervisores del condado.