Coronavirus: California da luz verde para la reapertura de restaurantes, oficinas y centros comerciales

Newsom adelantó que las compañías con oficinas que no tengan capacidad de permitir que sus empleados trabajen de manera remota podrán volver a operar, siempre y cuando cumplan con lineamientos que incluyen principalmente reglas relacionadas con el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y mantener a los trabajadores informados sobre las medidas para prevenir contagios de coronavirus, entre otros.

Lineamientos específicos

Una apertura "frustrantemente lenta" en la Bahía

“Las condiciones en nuestro condado en realidad no han cambiado. No tenemos inmunidad repentina. No tenemos una vacuna. Estamos en las mismas condiciones que había en marzo. Así que si relajamos (el toque de queda), veríamos un repunte abrupto de contagios, hospitalizaciones y de muertes para ser directa”, dijo en una entrevista con medios locales.