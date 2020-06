Kamala Harris es la favorita para ser la fórmula presidencial de Biden, según encuesta

" Los votantes no son los mejores estrategas políticos, pero el nominado tiene que estar atento a su base ,” dijo Patrick Murray, director del Instituto de Encuestas Independientes de la Universidad Monmouth . “Mucho de los votantes demócratas piensan que una mujer de color en la fórmula va a ser un home run.”

¿Por qué se busca una mujer?

El ex vicepresidente Biden ya se comprometió a elegir una mujer para ir a la Casa Blanca . Esta sería la segunda vez que una mujer integra una fórmula presidencial. En 1984 la congresista Geraldine Ferraro acompañó al ex vicepresidente Walter Mondale.