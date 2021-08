Héctor Parra va contra su hija menor: demandará a Alexa desde la cárcel por difamación

Tanto el actor como su primogénita sostienen que Hoffman está detrás de esta acusación y que ha manipulado a Alexa: "La justicia va hacer su trabajo, y no solo la justicia de aquí abajo, la justicia de allá arriba nadie la puede corromper y si a Ginny le toca estar en la cárcel no me voy a tentar el corazón ni un segundo, así como ella no se lo tentó cuando metió a mi papá, porque no lo hizo ni por mí ni por su hija ni por mi papá ni por nadie", dijo Daniela en entrevista para 'Todo para la mujer' este martes 10 de agosto.