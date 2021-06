Exabogado de Ginny Hoffman dice que abandonó el caso contra Héctor Parra porque había "cosas raras"

Daniela Parra, hija mayor del actor, solicitó a Mayer que no se meta en el caso, pues no tiene nada qué ver en la situación: " Está influenciando todo este proceso, ¿qué hace?, ¿por qué se mete? A mí me contestó ayer, me dijo que dejara que las autoridades hicieran su trabajo y yo le digo a él que deje que las autoridades hagan su trabajo. No puede ser que mi papá todas las semanas venía a revisar si había algo en su contra y nunca hubo nada. De repente mete su cuchara y en ese segundo aprehendieron a mi papá", dijo a su llegada a la fiscalía antes de la audiencia.