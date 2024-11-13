Aliméntate como alimentarías a un ser querido y dile adiós a la obsesión por las dietas

Sanar nuestra relación con la comida es un proceso difícil, pero trae grandes beneficios

En esta temporada de 'Lab de la felicidad’ te ofrecemos un episodio sobre un tema que por años hemos enfocado de forma tóxica: las dietas. En el exitosísimo podcast conducido por Dayanara Torres te damos la clave para nutrir tu cuerpo y amar esa persona que ves en el espejo cada mañana.

Las dietas son una obsesión creciente: cada vez hay más planes para adelgazar, parece que todos somos expertos en calorías y mucha gente odia su cuerpo al compararlo con otros. ¿Pero cómo enfrentamos el bombardeo de dietas y cuerpos perfectos que vivimos a diario en redes sociales y en el entorno? Una experta que vivió la tortura de las dietas tiene la respuesta.

Andrea Wachter es psicoterapeuta especializada en trastornos alimenticios y también es la invitada en este episodio de ‘ Lab de la felicidad’. Cuando Andrea tenía 12 años se burlaron de ella por tener muslos gruesos y entonces se obsesionó con las dietas para adelgazar.

La especialista cuenta que pasaba del frenesí de contar calorías y fantasear con tener un cuerpo perfecto a la depresión por no alcanzar sus metas y los atracones que la hacían sentir culpable. Hasta que logró salir de ese círculo vicioso adoptando un enfoque más amable con su cuerpo y cumpliendo una sola regla: “Aliméntate como alimentarías a alguien que amas".

Escucha este episodio del podcast de ‘Lab de la felicidad’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y en el canal de youtube de Uforia Podcasts, y descubre cómo abandonar la obsesión por la comida con un enfoque amoroso y de respeto hacia tu propio cuerpo.

‘Lab de la felicidad’ es un podcast de la Doctora Laurie Santos que desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad. La versión en español de este show coproducido por Uforia es narrada por la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres

Los estudios de Santos muestran que a veces, aunque trates de alcanzar metas que crees que te harán sentir bien, es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente te hará feliz. Y lo que es peor aún: sin querer, puede que te estés alejando de aquello que sí podría causarte bienestar y plenitud.

‘Lab de la felicidad’ con Dayanara Torres es un podcast de los Estudios de la Doctora Laurie Santos de Pushkin en coproducción con Uforia Podcasts.