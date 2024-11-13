Dayanara Torres

Aliméntate como alimentarías a un ser querido y dile adiós a la obsesión por las dietas

Si alguna vez has hecho dietas y terminas dándote un atracón al no llegar al ‘peso ideal’, no puedes perderte este episodio de Lab de la felicidad: te demostraremos que la clave para sentirte bien con tu cuerpo no está en las calorías.

Por:
Univision
Sanar nuestra relación con la comida es un proceso difícil, pero trae grandes beneficios
Sanar nuestra relación con la comida es un proceso difícil, pero trae grandes beneficios

En esta temporada de 'Lab de la felicidad’ te ofrecemos un episodio sobre un tema que por años hemos enfocado de forma tóxica: las dietas. En el exitosísimo podcast conducido por Dayanara Torres te damos la clave para nutrir tu cuerpo y amar esa persona que ves en el espejo cada mañana.

Las dietas son una obsesión creciente: cada vez hay más planes para adelgazar, parece que todos somos expertos en calorías y mucha gente odia su cuerpo al compararlo con otros. ¿Pero cómo enfrentamos el bombardeo de dietas y cuerpos perfectos que vivimos a diario en redes sociales y en el entorno? Una experta que vivió la tortura de las dietas tiene la respuesta.

Andrea Wachter es psicoterapeuta especializada en trastornos alimenticios y también es la invitada en este episodio de ‘ Lab de la felicidad’. Cuando Andrea tenía 12 años se burlaron de ella por tener muslos gruesos y entonces se obsesionó con las dietas para adelgazar.

Más sobre Podcast

La asesina de la maleta pasará el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué motivó este horrendo crimen?
1 mins

La asesina de la maleta pasará el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué motivó este horrendo crimen?

Uforia Podcasts
‘Enigmas sin resolver’ sigue la pista de la payasa asesina en un episodio especial
1 mins

‘Enigmas sin resolver’ sigue la pista de la payasa asesina en un episodio especial

Uforia Podcasts
En 'Enigmas sin resolver’ buscamos historias asombrosas e inexplicables
1 mins

En 'Enigmas sin resolver’ buscamos historias asombrosas e inexplicables

Uforia Podcasts
Te contamos el secreto para ser feliz en tu trabajo (y no tiene que ver con tu sueldo)
2 mins

Te contamos el secreto para ser feliz en tu trabajo (y no tiene que ver con tu sueldo)

Uforia Podcasts
Desconectarte de tu móvil es posible y tener una relación sana con las pantallas, también
2 mins

Desconectarte de tu móvil es posible y tener una relación sana con las pantallas, también

Uforia Podcasts
Meditar es encontrar la calma después de la tormenta y en 'Lab de la Felicidad’ te enseñamos cómo lograrlo
2 mins

Meditar es encontrar la calma después de la tormenta y en 'Lab de la Felicidad’ te enseñamos cómo lograrlo

Uforia Podcasts
Escucha un episodio especial de 'Guía migratoria': ¿Cuál es el impacto del plan migratorio de Donald Trump en la comunidad latina?
1 mins

Escucha un episodio especial de 'Guía migratoria': ¿Cuál es el impacto del plan migratorio de Donald Trump en la comunidad latina?

Uforia Podcasts
Escucha el análisis post electoral más completo en Univision Noticias y Noticias 24/7
1 mins

Escucha el análisis post electoral más completo en Univision Noticias y Noticias 24/7

Uforia Podcasts
Escucha hoy las actualizaciones de las Elecciones en Estados Unidos 2024 en nuestros podcasts
1 mins

Escucha hoy las actualizaciones de las Elecciones en Estados Unidos 2024 en nuestros podcasts

Uforia Podcasts
Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Qué podría ocurrir con el Parole Humanitario, si Trump es electo presidente?
1 mins

Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Qué podría ocurrir con el Parole Humanitario, si Trump es electo presidente?

Uforia Podcasts

La especialista cuenta que pasaba del frenesí de contar calorías y fantasear con tener un cuerpo perfecto a la depresión por no alcanzar sus metas y los atracones que la hacían sentir culpable. Hasta que logró salir de ese círculo vicioso adoptando un enfoque más amable con su cuerpo y cumpliendo una sola regla: “Aliméntate como alimentarías a alguien que amas".

Escucha este episodio del podcast de Lab de la felicidad’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y en el canal de youtube de Uforia Podcasts, y descubre cómo abandonar la obsesión por la comida con un enfoque amoroso y de respeto hacia tu propio cuerpo.

‘Lab de la felicidad’ es un podcast de la Doctora Laurie Santos que desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad. La versión en español de este show coproducido por Uforia es narrada por la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres

Los estudios de Santos muestran que a veces, aunque trates de alcanzar metas que crees que te harán sentir bien, es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente te hará feliz. Y lo que es peor aún: sin querer, puede que te estés alejando de aquello que sí podría causarte bienestar y plenitud.

Puedes escuchar todos los episodios de la primera temporada y los estrenos del podcast de ‘ Lab de la Felicidad’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de youtube de Uforia Podcasts.

‘Lab de la felicidad’ con Dayanara Torres es un podcast de los Estudios de la Doctora Laurie Santos de Pushkin en coproducción con Uforia Podcasts.


Relacionados:
Dayanara TorresLab de la felicidadFelicidaddietaDietastrucos para adelgazarAnsiedadAutoestima

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD