‘Enigmas sin resolver’ sigue la pista de la payasa asesina en un episodio especial

Un hombre contrajo matrimonio por segunda vez, doce años después de que su esposa fuera asesinada en Palm Beach, Florida. El crimen fue cometido por una mujer vestida de payasa, quien resultó ser la nueva esposa del viudo. Su nombre: Sheila Keen-Warren.

El caso de la payasa asesina fue complicado desde el principio. El crimen ocurrió en 1990 y fue en 2017 cuando, finalmente, detuvieron a Sheila. La mujer se declaró culpable, recibió una sentencia de 12 años de prisión, pero luego se retractó y dijo que era inocente.

En un episodio especial de episodio de 'Enigmas sin resolver, te contamos todos los detalles del polémico caso de la payasa asesina de Palm Beach. Escúchalo y ayúdanos a resolver este enigmático crimen. ¿Es inocente Sheila Keen-Warren?

'Enigmas sin resolver' es un podcast conducido por Luisa Iglesias que cada semana intenta descifrar misterios, sucesos inexplicables, crímenes y eventos paranormales. Cada episodio es un nuevo reto en el que participa la comunidad de “enigmáticos” y expertos invitados.