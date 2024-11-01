Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Qué podría ocurrir con el Parole Humanitario, si Trump es electo presidente?

Las políticas migratorias son un tema decisivo en las Elecciones en Estados Unidos 2024.

¿Está en riesgo el ‘parole humanitario’? En el podcast de 'Guía migratoria' te explican con detalles todo lo que necesitas saber sobre este tema decisivo que ha causado controversia a lo largo de toda la campaña electoral.

El fin del ‘parole humanitario’ dejaría a unos tres millones de inmigrantes al borde de la deportación, de acuerdo con un informe reciente de la National Foundation for American Policy. Por un lado, Joe Biden decidió no prorrogar el programa que implementó su gobierno para proteger a inmigrantes procedentes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Por otro, está la posibilidad de que Donald Trump gané la elección y endurezca aún más las medidas.

El discurso de Trump ha hecho repetidas alusiones a una serie de recomendaciones que propone el Proyecto 2025, un documento creado por la Heritage Foundation , que busca impulsar un agresivo plan de deportaciones masivas y cancelar todos los programas de beneficio humanitario, como el ‘parole’. Pero Trump dice que no tiene nada que ver con este plan.

En este episodio de 'Guía migratoria', el abogado Armando Olmedo y el periodista experto en migración Jorge Cancino analizan desde todos los ángulos el Proyecto 2025 y qué puede pasar con esta propuesta -que cuenta con el apoyo de más de 100 organizaciones conservadoras- de ganar el candidato republicano las Elecciones en Estados Unidos 2024.

