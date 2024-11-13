Dayanara Torres

Desconectarte de tu móvil es posible y tener una relación sana con las pantallas, también

¿Crees que es imposible despegarte de tu móvil? En este nuevo episodio de ‘Lab de la Felicidad’ no solo te enseñamos cómo hacerlo, también te mostramos todos los beneficios que puedes obtener si cambias tu relación con las pantallas.

Por:
Univision
¿Sientes que la vida se te va en las pantallas? ¡Estás a tiempo de desconectarte!
¿Sientes que la vida se te va en las pantallas? ¡Estás a tiempo de desconectarte!

Las pantallas son un gran medio de entretenimiento y de conexión social, pero también pueden ser fuente de pensamientos negativos y de efectos muy dañinos. En este episodio de ‘Lab de la Felicidad’ te contamos cómo puedes transformar hábitos para que tu relación con la tecnología sea saludable.

En el aclamado podcast, conducido por Dayanara Torres, tenemos como invitada a Catherine Price, fundadora de Screen/Life Balance y autora de ‘ Cómo Romper con tu Móvil’. Para la experta, nuestros dispositivos pueden ser aliados, si tu tiempo en la pantalla mejora tu vida, en lugar de agravar tus problemas o causarte ansiedad.

“Así como los virus nos pueden afectar si nos exponemos a ellos, los contenidos también”, explica Price en el episodio. Sin embargo, aclara que no hay nada malo en pasar mucho tiempo en las pantallas: “No hay que ser críticos o restrictivos, hay que preguntarse cómo puedo asegurarme de que el tiempo que paso en ellas me siento productivo y me siento conectado, no aislado. Si nos genera estrés, ansiedad o culpa, debemos escuchar esas emociones”.

Más sobre Podcast

La asesina de la maleta pasará el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué motivó este horrendo crimen?
1 mins

La asesina de la maleta pasará el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué motivó este horrendo crimen?

Uforia Podcasts
‘Enigmas sin resolver’ sigue la pista de la payasa asesina en un episodio especial
1 mins

‘Enigmas sin resolver’ sigue la pista de la payasa asesina en un episodio especial

Uforia Podcasts
En 'Enigmas sin resolver’ buscamos historias asombrosas e inexplicables
1 mins

En 'Enigmas sin resolver’ buscamos historias asombrosas e inexplicables

Uforia Podcasts
Te contamos el secreto para ser feliz en tu trabajo (y no tiene que ver con tu sueldo)
2 mins

Te contamos el secreto para ser feliz en tu trabajo (y no tiene que ver con tu sueldo)

Uforia Podcasts
Aliméntate como alimentarías a un ser querido y dile adiós a la obsesión por las dietas
2 mins

Aliméntate como alimentarías a un ser querido y dile adiós a la obsesión por las dietas

Uforia Podcasts
Meditar es encontrar la calma después de la tormenta y en 'Lab de la Felicidad’ te enseñamos cómo lograrlo
2 mins

Meditar es encontrar la calma después de la tormenta y en 'Lab de la Felicidad’ te enseñamos cómo lograrlo

Uforia Podcasts
Escucha un episodio especial de 'Guía migratoria': ¿Cuál es el impacto del plan migratorio de Donald Trump en la comunidad latina?
1 mins

Escucha un episodio especial de 'Guía migratoria': ¿Cuál es el impacto del plan migratorio de Donald Trump en la comunidad latina?

Uforia Podcasts
Escucha el análisis post electoral más completo en Univision Noticias y Noticias 24/7
1 mins

Escucha el análisis post electoral más completo en Univision Noticias y Noticias 24/7

Uforia Podcasts
Escucha hoy las actualizaciones de las Elecciones en Estados Unidos 2024 en nuestros podcasts
1 mins

Escucha hoy las actualizaciones de las Elecciones en Estados Unidos 2024 en nuestros podcasts

Uforia Podcasts
Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Qué podría ocurrir con el Parole Humanitario, si Trump es electo presidente?
1 mins

Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Qué podría ocurrir con el Parole Humanitario, si Trump es electo presidente?

Uforia Podcasts

Escucha toda la entrevista a Catherine Price en el podcast de ‘ Lab de la Felicidad’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y en el canal de youtube de Uforia Podcasts.

‘Lab de la felicidad’ es un podcast de la Doctora Laurie Santos, basado en la popular clase que dicta en la Universidad de Yale, en el cual desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad. En la versión en español de este show, coproducido por Uforia, se sumó al proyecto la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres, como narradora.

La Doctora Laurie se ha dedicado a entender la ciencia de la mente, incluso replanteó su propia manera de enfocar y afrontar diversas situaciones, experiencias que a menudo comparte en su podcast. Sus estudios muestran que es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente te hará feliz y que, sin querer, puede que te estés alejando de aquello que sí podría causarte bienestar y plenitud.

En cada episodio hay entrevistas a expertos, anécdotas de Laurie y también relatos inspiradores que te acercarán al anhelado camino a la felicidad.

Escucha el podcast ‘Lab de la Felicidad’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, o en el canal de youtube de Uforia Podcasts.

‘Lab de la felicidad’ con Dayanara Torres es un podcast de los Estudios de la Doctora Laurie Santos de Pushkin en coproducción con Uforia Podcasts.


Relacionados:
Dayanara TorresLab de la felicidadvida saludablehabitos saludablesAnsiedadEstrés

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD