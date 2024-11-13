Desconectarte de tu móvil es posible y tener una relación sana con las pantallas, también

¿Sientes que la vida se te va en las pantallas? ¡Estás a tiempo de desconectarte!

Las pantallas son un gran medio de entretenimiento y de conexión social, pero también pueden ser fuente de pensamientos negativos y de efectos muy dañinos. En este episodio de ‘Lab de la Felicidad’ te contamos cómo puedes transformar hábitos para que tu relación con la tecnología sea saludable.

En el aclamado podcast, conducido por Dayanara Torres, tenemos como invitada a Catherine Price, fundadora de Screen/Life Balance y autora de ‘ Cómo Romper con tu Móvil’. Para la experta, nuestros dispositivos pueden ser aliados, si tu tiempo en la pantalla mejora tu vida, en lugar de agravar tus problemas o causarte ansiedad.

“Así como los virus nos pueden afectar si nos exponemos a ellos, los contenidos también”, explica Price en el episodio. Sin embargo, aclara que no hay nada malo en pasar mucho tiempo en las pantallas: “No hay que ser críticos o restrictivos, hay que preguntarse cómo puedo asegurarme de que el tiempo que paso en ellas me siento productivo y me siento conectado, no aislado. Si nos genera estrés, ansiedad o culpa, debemos escuchar esas emociones”.

Escucha toda la entrevista a Catherine Price en el podcast de ‘ Lab de la Felicidad ’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y en el canal de youtube de Uforia Podcasts.

‘Lab de la felicidad’ es un podcast de la Doctora Laurie Santos, basado en la popular clase que dicta en la Universidad de Yale, en el cual desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad. En la versión en español de este show, coproducido por Uforia, se sumó al proyecto la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres, como narradora.

La Doctora Laurie se ha dedicado a entender la ciencia de la mente, incluso replanteó su propia manera de enfocar y afrontar diversas situaciones, experiencias que a menudo comparte en su podcast. Sus estudios muestran que es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente te hará feliz y que, sin querer, puede que te estés alejando de aquello que sí podría causarte bienestar y plenitud.

En cada episodio hay entrevistas a expertos, anécdotas de Laurie y también relatos inspiradores que te acercarán al anhelado camino a la felicidad.

‘Lab de la felicidad’ con Dayanara Torres es un podcast de los Estudios de la Doctora Laurie Santos de Pushkin en coproducción con Uforia Podcasts.