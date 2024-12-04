La asesina de la maleta pasará el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué motivó este horrendo crimen?

La acusada Sarah Boone, acusada de dejar morir a su novio después de meterlo en una maleta en su casa, habla con el abogado defensor James Owens antes de los alegatos finales en su juicio el viernes 25 de octubre de 2024, en el Palacio de Justicia del Condado de Orange en Orlando, Florida.

En febrero de 2020, Sarah Boone y su novio Jorge Torres estaban en su casa bebiendo y jugando al escondite. Todo dio un giro macabro cuando Torres se escondió en una maleta, no pudo salir y Boone, en lugar de ayudarle, hizo un video. Esta semana la justicia se pronunció y sentenció a cadena perpetua a la ahora conocida como la “asesina de la maleta”.

¿Abuso doméstico? ¿Adicciones? En el podcast de 'Enigmas sin resolver' investigamos en profundidad este caso que impactó al mundo entero y en este episodio te explicamos qué motivó a Sarah Boone a cometer este crimen despiadado, ocurrido en una localidad de Orlando, Florida.

Boone dijo que era inocente, pero en el juicio presentaron videos en los que aparecía Torres gritando desde el interior de la maleta que lo ayudara porque no podía respirar. Sarah respondía: “Así se siente cuando me asfixias... Así es como me siento cuando me engañas”.

En el episodio, también revisamos cada detalle del caso, desde la historia personal de Sarah Boone, hasta cómo fue que el video de un hombre suplicando por su vida dentro de una maleta se volvió viral.