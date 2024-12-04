La asesina de la maleta pasará el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué motivó este horrendo crimen?
Sarah Boone encerró a su novio en una maleta y lo grabó suplicando por su vida, mientras moría asfixiado. En el podcast de Enigmas sin resolver investigamos el caso y te explicamos todo lo que hay detrás de este asesinato impactó al mundo entero.
En febrero de 2020, Sarah Boone y su novio Jorge Torres estaban en su casa bebiendo y jugando al escondite. Todo dio un giro macabro cuando Torres se escondió en una maleta, no pudo salir y Boone, en lugar de ayudarle, hizo un video. Esta semana la justicia se pronunció y sentenció a cadena perpetua a la ahora conocida como la “asesina de la maleta”.
¿Abuso doméstico? ¿Adicciones? En el podcast de 'Enigmas sin resolver' investigamos en profundidad este caso que impactó al mundo entero y en este episodio te explicamos qué motivó a Sarah Boone a cometer este crimen despiadado, ocurrido en una localidad de Orlando, Florida.
Boone dijo que era inocente, pero en el juicio presentaron videos en los que aparecía Torres gritando desde el interior de la maleta que lo ayudara porque no podía respirar. Sarah respondía: “Así se siente cuando me asfixias... Así es como me siento cuando me engañas”.
En el episodio, también revisamos cada detalle del caso, desde la historia personal de Sarah Boone, hasta cómo fue que el video de un hombre suplicando por su vida dentro de una maleta se volvió viral.
‘Enigmas sin resolver' es un podcast conducido por Luisa Iglesias que cada semana intenta descifrar misterios, sucesos inexplicables, crímenes y eventos paranormales. Puedes escucharlo en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts.