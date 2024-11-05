Elecciones en Estados Unidos 2024

Escucha hoy las actualizaciones de las Elecciones en Estados Unidos 2024 en nuestros podcasts

No pierdas un solo detalle de todo lo que pasa hoy durante el proceso electoral: nuestros podcasts informativos te traen las noticias del día al momento y análisis en caliente sobre el conteo de votos y quién va ganando.

Por:
Univision
Los podcasts informativos de Uforia ofrecen todos los detalles de las Elecciones 2024.
En los podcasts informativos de Uforia te ofrecemos información actualizada al instante. Escucha Noticias Univision 24/7 y mantente al tanto de lo que pasa durante la votación, quién va ganando las elecciones presidenciales y todo lo que necesitas saber sobre esta reñida contienda liderada por Kamala Harris y Donald Trump.

Más sobre Elecciones en Estados Unidos 2024

Escucha un episodio especial de 'Guía migratoria': ¿Cuál es el impacto del plan migratorio de Donald Trump en la comunidad latina?
1 mins

Escucha un episodio especial de 'Guía migratoria': ¿Cuál es el impacto del plan migratorio de Donald Trump en la comunidad latina?

Uforia Podcasts
Escucha el análisis post electoral más completo en Univision Noticias y Noticias 24/7
1 mins

Escucha el análisis post electoral más completo en Univision Noticias y Noticias 24/7

Uforia Podcasts
Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Qué podría ocurrir con el Parole Humanitario, si Trump es electo presidente?
1 mins

Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Qué podría ocurrir con el Parole Humanitario, si Trump es electo presidente?

Uforia Podcasts
¿Dónde seguir las Elecciones en Estados Unidos 2024 en podcasts?
1 mins

¿Dónde seguir las Elecciones en Estados Unidos 2024 en podcasts?

Uforia Podcasts
¿Qué dicen los candidatos a la Presidencia sobre la inmigración? Conoce cada propuestas en este podcast
1 mins

¿Qué dicen los candidatos a la Presidencia sobre la inmigración? Conoce cada propuestas en este podcast

Uforia Podcasts


Durante todo el día, el podcast de Univision Noticias te ofrecerá detalles sobre los candidatos presidenciales, los últimos pasos de J.D. Vance y Tim Walz, el conteo de votos, lo que pasa en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata puertas adentro y mucho más.

De igual manera, Noticias 24/7 trae a tus oídos las noticias más importantes de esta carrera electoral, y análisis en caliente. Y todo esto en las voces de los periodistas más respetables de la comunidad hispana: Ilia Calderón, Jorge Ramos, Luis Carlos Vélez, Carolina Sarassa, Paulina Sodi, Andrea Linares, Borja Voces, Aylen del Toro, Carolina Rosario y Elian Zidan.


Sigue todas las actualizaciones de las Elecciones en Estados Unidos 2024 en Noticias Univision 24/7 en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y en el canal de YouTube de Uforia Podcasts.

