Escucha hoy las actualizaciones de las Elecciones en Estados Unidos 2024 en nuestros podcasts

Los podcasts informativos de Uforia ofrecen todos los detalles de las Elecciones 2024.

En los podcasts informativos de Uforia te ofrecemos información actualizada al instante. Escucha Noticias Univision 24/7 y mantente al tanto de lo que pasa durante la votación, quién va ganando las elecciones presidenciales y todo lo que necesitas saber sobre esta reñida contienda liderada por Kamala Harris y Donald Trump.



Durante todo el día, el podcast de Univision Noticias te ofrecerá detalles sobre los candidatos presidenciales, los últimos pasos de J.D. Vance y Tim Walz, el conteo de votos, lo que pasa en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata puertas adentro y mucho más.

De igual manera, Noticias 24/7 trae a tus oídos las noticias más importantes de esta carrera electoral, y análisis en caliente. Y todo esto en las voces de los periodistas más respetables de la comunidad hispana: Ilia Calderón, Jorge Ramos, Luis Carlos Vélez, Carolina Sarassa, Paulina Sodi, Andrea Linares, Borja Voces, Aylen del Toro, Carolina Rosario y Elian Zidan.