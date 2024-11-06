Escucha el análisis post electoral más completo en Univision Noticias y Noticias 24/7

Conoce las claves de esta carrera electoral que terminó con la victoria de Donald Trump

La jornada del 5 de noviembre cerró con un mapa predominantemente rojo: Donald Trump no solo ganó las elecciones presidenciales, también obtuvo la mayoría en el Senado y en el voto popular. Hoy, Kamala Harris aceptó su derrota. En nuestros podcasts de noticias te ayudamos a entender qué fue lo que pasó en esta contienda y qué viene, luego de estos resultados.

Tras la abrumadora victoria del partido republicano, el escenario político de Estados Unidos dará un giro drástico. En el podcast del Noticiero Univision puedes escuchar el análisis más completo sobre cuáles fueron las claves que llevaron a Trump y a JD Vance a este triunfo que pareciera no dejar lugar a las dudas.



¿Cómo queda el Congreso? ¿Quiénes son los hispanos que ahora estarán en las Cámaras? ¿Qué podemos esperar de este nuevo panorama político? ¿Debe replantearse el partido demócrata? También respondemos a todas tus interrogantes en el podcast de Noticias Univision 24/7.



Además, ya empezaron las primeras reacciones en los mercados de valores: la tendencia es al alza y todo indica que está aumentando la confianza en los inversionistas. En esta cobertura especial, te explicamos cómo afecta la victoria de Trump el valor de los principales mercados y si esta tendencia será sostenible en el tiempo.

Además, durante todo el día te estaremos ofreciendo las noticias más importantes sobre las elecciones y todos los detalles del panorama político.