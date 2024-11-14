Crímenes

En 'Enigmas sin resolver’ buscamos historias asombrosas e inexplicables

¿Has vivido una experiencia paranormal? ¿Conoces un misterio que vale la pena contar? ¡En el podcast de ‘Enigmas sin resolver’ te estamos buscando! Aquí te explicamos lo que debes hacer.

Univision
En 'Enigmas sin resolver' queremos escuchar tu testimonio.
Los misterios más asombrosos y espeluznantes del mundo están a la orden en 'Enigmas sin resolver', un podcast conducido por Luisa Iglesias, quien cada semana intenta descifrar esos sucesos totalmente inexplicables que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad.

En ‘Enigmas sin resolver’ hay crímenes inexplicables, misterios aterradores y eventos paranormales, y siempre contamos con la ayuda de nuestra comunidad de "enigmáticos" para entenderlos y descifrarlos. Cada episodio es un nuevo reto en el que participan nuestros oyentes y también expertos en diversas áreas.

Para continuar ofreciendo los casos más asombrosos a nuestros "enigmáticos" buscamos nuevas historias. Si tienes un testimonio sobre alguna experiencia paranormal o si conoces una historia misteriosa e inexplicable, escríbenos a enigmas@univision.net y cuéntanos de qué se trata

También puedes compartirnos tu historia a través de Instagram, TikTok, YouTube o Facebook, y junto a Luisa los "enigmáticos" resolveremos el misterio.

'Enigmas sin resolver' es un podcast de crimen, terror y sucesos paranormales, conducido por Luisa Iglesias, quien estudió Lengua y lit¿eraturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace más de veinte años se ha especializado en el género del terror.

Si estás listo para ayudarla a resolver estos casos insólitos, escucha el podcast de Enigmas sin Resolver en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts.


PUBLICIDAD