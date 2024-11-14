En 'Enigmas sin resolver’ buscamos historias asombrosas e inexplicables

Los misterios más asombrosos y espeluznantes del mundo están a la orden en 'Enigmas sin resolver', un podcast conducido por Luisa Iglesias, quien cada semana intenta descifrar esos sucesos totalmente inexplicables que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad.

En ‘Enigmas sin resolver’ hay crímenes inexplicables, misterios aterradores y eventos paranormales, y siempre contamos con la ayuda de nuestra comunidad de "enigmáticos" para entenderlos y descifrarlos. Cada episodio es un nuevo reto en el que participan nuestros oyentes y también expertos en diversas áreas.

Para continuar ofreciendo los casos más asombrosos a nuestros "enigmáticos" buscamos nuevas historias. Si tienes un testimonio sobre alguna experiencia paranormal o si conoces una historia misteriosa e inexplicable, escríbenos a enigmas@univision.net y cuéntanos de qué se trata

También puedes compartirnos tu historia a través de Instagram, TikTok, YouTube o Facebook, y junto a Luisa los "enigmáticos" resolveremos el misterio.

'Enigmas sin resolver' es un podcast de crimen, terror y sucesos paranormales, conducido por Luisa Iglesias, quien estudió Lengua y lit¿eraturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace más de veinte años se ha especializado en el género del terror.

Si estás listo para ayudarla a resolver estos casos insólitos, escucha el podcast de Enigmas sin Resolver en Uforia App , Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts.