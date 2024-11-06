Escucha un episodio especial de 'Guía migratoria': ¿Cuál es el impacto del plan migratorio de Donald Trump en la comunidad latina?

¿Qué va a pasar con el 'parole' y los programas de ayuda, ahora que Donald Trump ganó las elecciones?

Donald Trump ganó las Elecciones en Estados Unidos 2024 y hoy crece la incertidumbre para miles de inmigrantes que aún no han regularizado su situación en el país. A lo largo de su campaña electoral, el republicano prometió una y otra vez que aplicaría cambios para retomar la política de ‘tolerancia cero’ e incluso aseguró que vendrían deportaciones masivas.

Ciertamente hay incertidumbre, especialmente en la comunidad hispana, ante lo que podría ocurrir a partir del 20 de enero, cuando comience la nueva Administración. El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo hacen un análisis sobre lo que está por venir en un episodio especial del podcast de 'Guía migratoria’.

Según los especialistas, el resultado de esta elección es preocupante por todas las implicaciones que puede tener, desde la cancelación del ‘parole in place’ hasta la no continuación de los programas TPS. Cancino y Olmedo también responden preguntas esenciales como quiénes serán prioridad en las deportaciones, ahora que Trump, JD Vance y el partido republicano estarán al mando.

‘Guía migratoria’ es un podcast que nace con la finalidad de hablar sobre los derechos de permanencia en Estados Unidos y aclarar todas tus dudas sobre este complejo tema. En este show encontrarás las últimas noticias sobre migración, análisis claros y los mejores consejos sobre cómo vivir en Estados Unidos de forma legal.