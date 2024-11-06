Lab de la felicidad

Meditar es encontrar la calma después de la tormenta y en 'Lab de la Felicidad’ te enseñamos cómo lograrlo

Tu mente puede vivir en un eterno conflicto, si dejas que tu voz interior tome el control y te lleve a cuestionarte, compararte y criticarte, sin piedad. Sin embargo, es posible hacer que reine la serenidad y Dayanara Torres te contará cómo lograrlo, a través de la meditación.

Por:
Univision

Calmar nuestros pensamiento puede ser una labor muy difícil, incluso imposible. Esa vocecita interior puede llevarnos a estados de estrés y ansiedad extremos, hasta el punto de que sea vital encontrar la calma. Aunque parezca mentira, la solución puede estar en meditar.

En este episodio del podcast de ‘Lab de la Felicidad’, Dayanara Torres te explica cómo todos podemos utilizar meditaciones simples para ayudarnos y encontrar la paz, después de la tormenta. Y para profundizar en el tema, tiene como invitado a un antiguo escéptico.

Dan Harris era presentador de noticias y un día sufrió un ataque de pánico “en vivo”, durante una transmisión de Good Morning America. Al principio, le restó importancia al problema y un médico se lo atribuyó a su consumo de drogas. Pero detrás de todo eso, había mucho por descubrir.

Pese a que era un hombre sin ninguna inclinación espiritual, Dan comenzó una búsqueda personal: investigó, leyó y se dio cuenta de que el origen de todo era esa voz que todos tenemos en la cabeza y que, a veces, nos atormenta. “Conocí a mucha gente que dice que puedes resolver todos tus problemas con el poder del pensamiento positivo, lo cual no es posible, y es una promesa falsa e imprudente”, cuenta.

Cuando Dan conoció la meditación, la menospreciaba, le costaba concentrarse y tenía mala actitud. Luego supo que, a diferencia de lo que muchos creen, meditar no es para relajarse, sino para despertar la mente y puede darte respuestas, todo esto basado en evidencias científicas. Ese hecho cambió su vida para siempre. Hoy lleva más de años meditando.

‘Lab de la Felicidad’ es un podcast basado en los estudios de la doctora Laurie Santos sobre lo que necesitan nuestras mentes para ser verdaderamente felices, y ofrece las últimas investigaciones y relatos inspiradores para cambiar nuestra perspectiva. La versión en español es narrada por Dayanara Torres.

Puedes escuchar todos los episodios de ‘Lab de la Felicidad’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de youtube de Uforia Podcasts.

‘Lab de la felicidad’ con Dayanara Torres es un podcast de los Estudios de la Doctora Laurie Santos de Pushkin en coproducción con Uforia Podcasts.


