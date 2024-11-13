Te contamos el secreto para ser feliz en tu trabajo (y no tiene que ver con tu sueldo)

Ser feliz en el trabajo es posible, y tal vez es más fácil de lo que crees.

La mayoría de las personas cree que si tienen un sueldo alto automáticamente amarán su trabajo, pero la realidad es que solo un buen salario no hará que las cosas mejoren. En este episodio del aclamado podcast Lab de la felicidad, Dayanara Torres te revelará el secreto para enamorarte de tu trabajo.

Más del 50% de los trabajadores estadounidenses admitió no sentirse a gusto con su trabajo y casi el 20% dijo que odia su trabajo, según una encuesta reciente de Gallup. Otras investigaciones sugieren que el trabajo ideal no existe y que nuestra intuición está totalmente equivocada: la motivación no se relaciona con un sueldo alto ni beneficios corporativos.

Entonces, ¿qué puede mejorar realmente nuestra vida laboral? ¿Qué hace un trabajo más feliz? Dos invitados te darán algunas luces: Barry Schwartz, psicólogo y autor del libro Por qué trabajamos, y la profesora Amy Rozanski, quien se ha dedicado a analizar la motivación laboral. Pero la historia de Marty es realmente reveladora.

Marty se dedica a eliminar ratas y, aunque el control de plagas es considerado uno de los trabajos más desagradables del mundo, su oficio lo hace totalmente feliz. ¿Cómo lo logró? Reenfocando lo que hace para darle otro sentido.

Escucha la historia de Marty, los consejos de los expertos y mucho más en este episodio de Lab de la felicidad

Lab de la felicidad es un podcast de la Doctora Laurie Santos que desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad. La versión en español de este show coproducido por Uforia es narrada por la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres

Los estudios de Santos muestran que es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente debes hacer para ser feliz. Y lo que es peor aún: sin querer, puede que te estés alejando de aquello que sí podría causarte bienestar y plenitud.

Puedes escuchar todos los episodios de la primera temporada, así como los estrenos de Lab de la Felicidad

