¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los personajes finalistas de la temporada

Después de nueve semanas de competencia y 20 personajes que arrancaron en la parrilla de salida, solo tres de ellos se disputarán la gran final de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? que se transmitirá este domingo 22 de diciembre a las 7P/6C por Univision.

Luego de enfrentarse en cuádruples y triples combates, así como reñidos duelos en la semifinal, los finalistas de ¿Quién Es La Máscara? 2024 son: Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury y Huesito Enchilado. Conoce un poco más de cada personaje y su paso por la competencia.

Apareció en el primer programa de la temporada y dijo que su objetivo era dejar de ser “la botana de todos”. Este personaje se ha dedicado a bromear con Omar Chaparro y darle uno que otro golpe al conductor con su enorme cabeza.

Cacahuate Enchilado Venustiano Pascacio Treviño de Elizondo y Garza ‘cacahuate de padre y enchilado con madre’ ha sido rescatado en varias ocasiones por los investigadores , quienes han confiado en su trabajo, humor y, al igual que el público, le han dado un lugar en la gran final.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso es finalista de la sexta temporada



Este perrito chihuahueño simpático, parlanchín, llegó de un barrio popular de la ciudad de México a conquistar el corazón del público y los investigadores. Aunque es de apariencia ruda y valiente, cuando se pone nervioso su cuerpo comienza a temblar y puede hacer ‘pipí’.

Huesito Peligroso estuvo a punto de dejar la competencia y mostrar su verdadero rostro desde el primer show, pero fue salvado por Anahí al apretar el botón azul, beneficio que este año tuvieron los investigadores como parte de la dinámica de esta temporada .

Desde entonces, Huesito no ha dejado de demostrar su talento y emocionarnos con cada interpretación, además de que ha salido airoso de los combates más reñidos, como el de la semifinal cuando dejó fuera de la competencia a Robotso, otro de los favoritos para llegar a la final.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury es uno de los tres finalitas



Se comporta como todo un rockstar y así lo mostró desde su primera aparición en esta temporada, durante la tercera emisión. Es una zanahoria dicharachera y animosa, viene de una huerta del norte de México, y ha destacado por cantar en camiones, bautizos y bodas.

A Freddie Verdury también lo han rescatado los investigadores para que no se vaya a zona de riesgo. Irreverente, pero también divertido, nos ha hecho reír con sus ocurrencias y hemos sido testigos de su gusto por el aderezo Ranch . ¿Qué tendrá preparado para la gran final?

¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al ganador de la temporada en Estados Unidos



La final de la sexta temporada del reality será única ya que, por primera vez, el público votará en tiempo real por su personaje favorito.

La votación se activará en cuanto Omar Chaparro lo mencione al aire, a partir de ese momento podrás ingresar al sitio www.univision.com/shows/quien-es-la-mascara/vota .

Solo tendrás unos minutos para votar, ya que el resultado se dará a conocer inmediatamente y ese será el ganador de la sexta temporada.