¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

La sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? llegará a su fin este domingo 22 de diciembre y por primera vez el público desde su casa elegirá al personaje ganador mediante su voto. Te esperamos a partir de las 7P/6C por Univision en el desenlace del reality.

Los investigadores Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa, así como el conductor Omar Chaparro, están listos para concluir esta temporada cargada de diversión, performances insuperables y momentos emotivos.

¿Quién Es La Máscara? 2024: cómo votar por el ganador de la temporada en Estados Unidos



Por primera vez en la historia del reality el público televidente podrá elegir en vivo al ganador y hacerlo será muy fácil.

En cuanto Omar Chaparro anuncie al aire en televisión que puedes votar para elegir a tu favorito lo único que tienes que hacer es:

-Entra al sitio https: www.univision.com/shows/quien-es-la-mascara/vota

-Da click al personaje que quieres ver como ganador de la sexta temporada en Estados Unidos

-Envía tu voto y ¡listo!

-Puedes repetir el proceso las veces que desees y mientras esté abierta

-Los resultados se darán antes de concluir el último programa, pues el personaje que obtenga más votos será el ganador de la temporada en Estados Unidos

Quiénes son los personajes finalistas de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Tras nueve semanas de competencia y 20 personajes , ha llegado el momento de decir adiós a la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara?

Durante la semifinal , en la novela gala, vimos a Huesito Peligroso, Robotso, Freddi Verdury, Tutupótoma, Cacahuate Enchilado y Ranastacia enfrentarse en tremendos duelos que definieron a los finalistas, pero también nos dejaron un nudo en la garganta porque se despidió a tres grandes participantes.

Huesito Peligroso, Cacahuate Enchilado y Freddie Verdury son los personajes finalistas que este domingo 22 de diciembre darán un último esfuerzo. Los tres preparan números musicales que nos dejarán impactados y con los que tratarán de conquistar al público que desde su casa elegirá al ganador.